Alberto Núñez Feijóo: "No me presento como un novato ni como un salvador de patria"

Acto de precampaña en A Coruña del candidato a la reelección en la Xunta por el PP, Alberto Núñez Feijóo, para hacer balance, triunfalista, de las actuaciones de la administración autonómica en la última legislatura en la ciudad. En su rendición de cuentas se ha presentado ante un salón abarrotado del Hotel Áttica de Matogrande con representantes de entidades sociales y empresariales con el aval de lo hecho.

Feijóo dice que se presenta para seguir actuando: "Depois destes anos comprenderán que xa non son un novato, nin me presento como novidade, nin como salvador da patria; preséntome para dicirlles que estou a disposición desta cidade".

Comparecencia sin preguntas

Feijóo considera que sigue estando en vigor el acuerdo sobre la transformación de la fachada marítima que firmó con Puertos del Estado durante el gobierno Rajoy sin el Concello de A Coruña y que provocó importantes desencuentros. Su comparecencia ha sido sin preguntas por parte de los periodistas, sí del público asistente mediante papeletas.

Afea Núñez Feijóo al Ministerio de Fomento por su falta de respuesta, cuestionando que vaya a haber una financiación por parte del Estado en los cambios del borde litoral. Reclama al ejecutivo central una fórmula que alivie la carga financiera de la Autoridad Portuaria por la obra del puerto exterior.

Feijóo destaca que su administración lleva 10 años sobre este asunto: "Ningunha administración pública puxo un euro, nós firmamos un convenio para poñer 20 millóns de euros, que ademáis conseguimos que se financiase ao 100% polo Ministerio de Fomento; diso xa non se volveu a falar na cidade e xa non sabemos se o Ministerio vaino financiar ou non, e cando non se sabe se se vai a financiar unha cousa é que, evidentemente, non se vai a financiar".

Pide que se inicie ya el dragado de la Ría do Burgo

En su lista de peticiones también demanda al Gobierno de Sánchez que cumpla su parte e inicie ya el dragado de la Ría do Burgo. En su repaso a los proyectos de la Xunta para A Coruña, la ampliación del CHUAC ha sido subrayada de manera especial.