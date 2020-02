Gema Jiménez, sin actuar en Jódar desde 2015, Hija Predilecta y Escudo de Oro de la Ciudad

Este 28 Febrero, Acto Institucional Día de Andalucía, organizado por el Ayuntamiento de Jódar, a través de la Concejalía de Cultura, Promoción y Turismo, con entrega del Título de Hija Predilecta y Escudo de Oro de la Ciudad a la cantaora Gema Jiménez, ha tenido lugar a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.

Previamente, la recepción oficial tenía lugar en la Plaza de España, a la puerta del Ayuntamiento, firmando, la homenajeada en el Libro de Oro de la Ciudad.

Reconocimiento a la cantaora, a pesar de que esta lleva sin cantar ni en la ciudad, ni en el Festival de Arte Flamenco que organiza cada mes de agosto el propio Ayuntamiento, desde 2015.

Han asistido en torno a 100 personas, familiares y amigos, vecinos y vecinas en general y sobre todo aficionados al flamenco, miembros de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, solo un representante de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, el presidente de la Peña ‘La Serrezuela’ de Bedmar, Esteban Marín, ningún representante de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

De la corporación municipal, a pesar de que el pasado 26 de noviembre de 2019, en el Pleno Municipal, el acuerdo se alcanzaba por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos políticos, solo han estado presentes representantes de PSOE, PP y Ciudadanos, ningún representante de IU y Podemos.

En representación del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, asistía el diputado responsable de Área de Servicios Municipales y concejal del Ayuntamiento, José Luis Hidalgo.

Ha ejercido de maestro de ceremonias-presentador el concejal de Educación, Enrique Yerves, encargado de conducir el acto, en un escenario decorado por los alumnos y alumnas de Formación Profesional de Agro-Jardinería del IES ‘Juan López Morillas’ con su profesora María José Linares.

El primer testimonio era de Ana María Rivas, amiga de Gema Jiménez desde su infancia, que describía sus primero contactos con la música, ya en el colegio “… Son tantas historias y tantos años con Gema, que no sabía por dónde comenzar… Gema llegó a mi cole, ‘Arroquia Martínez’, en cuarto, a la clase de doña Pilar… Yo la recuerdo, cuando llegó, con su coleta bien repeinada, sus gafillas de pasta… Era muy buena estudiante y muy buena niña, muy tímida, pero con mucho carácter, re reía muchísimo, nos reíamos mucho con ella. Ya, entonces, dejaba ver sus dotes como cantante, en algunas funciones escolares, algún villancico… Nuestras maestras, doña Pilar y doña Angelita, tuvieron muy buen oído, para darse cuenta que ya apuntaba maneras. Ya en la ESO doña Angelita nos propuso cantar en la Coral ‘Santísimo Cristo de la Misericordia’, donde estuvo una temporada. Y yo creo, que ahí fue donde vio, por primera vez, una partitura. ¿Quién te iba a decir que luego te dedicarías, profesionalmente a la música?... Luego, también, pasó por el coro de la Parroquia de Fátima, con Maite y José Raúl, allí recuerdo el villancico ‘Envidia’, que hacías estupendamente… Llegamos al instituto, allí seguía con su gran capacidad como estudiante y seguía cantando, no faltaba quién le dijera, en clase,- Gema échate un fandango - … La vida empezó a cambiar, un poco, para Gema. Dividía su tiempo entre sus estudios, el cante y ayudar a su madre en casa… Su voz, la gente se iba dando cuenta, y ella misma, que necesitaba estudiar y aprender muchísimo, porque no basta solo con tener una buena voz, sino con trabajar muchísimo, como ella lo ha hecho…”.

A continuación, en representación de toda la corporación municipal, tomaba la palabra la alcaldesa, María Teresa García, que además daba cuenta del acuerdo del Pleno Municipal, del 26 de noviembre de 2019, donde se alcanzaba el acuerdo de la propuesta de nombramiento, y felicitaba a todos los presentes en el Día de Andalucía, “… Nos hemos congregado, hoy, aquí, para rendir un más que merecido homenaje a nuestra paisana doña Gema Jiménez Triguero. La primera mujer que recibe la máxima distinción que concede esta ciudad. Todos hemos oído de sus méritos y reconocimientos y la proyección que tiene en el ámbito flamenco, rompiendo moldes y obteniendo el aplauso del público y de la crítica. Jódar, su pueblo natal, debemos estar muy orgullosos de tenerte como vecina y lo mismo tus familiares y amigos. Jódar, pueblo de contrastes donde los haya. Tiene a gala de haber sido cuna de ilustres personalidades, de las que ya formas parte tú… Y eso se hace con el esfuerzo de su familia, con el esfuerzo de los interesados y el arte innato que, desde la cuna, se lleva. Jódar es ciudad de la música y entre ellas el cante flamenco… El Festival de Arte Flamenco de Jódar es uno de los de más solera de Andalucía. Hoy, Día de Andalucía, tenemos doble motivo de celebración en Jódar… Ella, con su esfuerzo de mujer, ha sabido abrirse en un mundo tan especial como es el del arte flamenco. Gema, enhorabuena en mi nombre y en el de toda la corporación municipal, que, en definitiva, es todo el pueblo de Jódar…”.

Cerraba el acto la propia homenajeada, Gema Jiménez, agradeciendo el reconocimiento y el apoyo, que en todo momento ha recibido del pueblo, recordando su primera presencia, como aficionada, en el Festival de Arte Flamenco de Jódar, acompañando a sus familiares y haciendo una versión, propia, del Himno de Andalucía, acompañada a la guitarra por Eduardo Rebollar, “… En primer lugar, quiero agradecer a la alcaldesa, por proponerme para este reconocimiento. A todos los grupos políticos por el apoyo y, sobre todo, quiero agradecer a las personas que contribuyeron a que yo un día tomara este camino. Desde mis padres, por su afición al flamenco, una de las maestras del colegio, doña Angelita, que ya me inculcaba su amor por la música, en el colegio. Animándome a participar en la ‘Coral del Santísimo Cristo de la Misericordia’. Los que fueron integrantes del Coro de Fátima. Una gran aficionada del pueblo, que falleció hace unos años, Ana Galiano, que fue una gran saetera, con la que compartí, también muy buenos momentos (se emociona)… Mis clases de baile con Toni (Mula), donde aprendí los compases del flamenco… Quiero agradecer a mi pueblo, que ha sido mi público… La primera vez que asistí yo al Festival de Flamenco de Jódar, como público, yo tenía 13 años. Ese año le dije a mi padre – Quiero ir contigo a los cantaores- . Recuerdo que él cogió su nevera, cuando yo lo vi con la nevera le dije - ¿Pero a dónde vamos?- Ponían, por entonces la Feria por la calle del Centro de Salud, y yo iba 3 o 4 pasos detrás, como diciendo - ¡Qué vergüenza! – Cuando llegué al festival y vi que todo el mundo tenía nevera, menos más que ya me relaje y pensé - ¡Ya no vamos a hacer el ridículo esta noche!- … Esa noche entendí la verdadera afición que había en el pueblo, como se valoraba y como se entendía el flamenco y como entendía, la gente, el flamenco, aquí en Jódar. Quiero agradecer, también, al gobierno de Jódar que desde los años desde 2003 hasta 2011 contaron conmigo, consecutivamente, para actuar en el Festival de Jódar… Toda esta ayuda, que yo he recibido, se valora mucho más cuando se necesita, que es en los inicios de una carrera artística profesional…”.

En cualquier caso, un Festival al que no ha vuelto a actuar, por decisión propia, desde el año 2015.

Testimonios de ese acto, si echan de menos declaraciones-entrevista a través de nuestros micrófonos, sepan ustedes, que ha sido por motivos ajenos a nuestra voluntad. Tienen constancia que desde esta emisora, en todo momento se ha promocionado la trayectoria de Gema Jiménez.