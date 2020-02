Aira y la Cultural pasan la prueba del Reino

El CD Izarra, como el algodón, no engaña. A las nueve de la noche de este sábado habrá más pìstas sobre la crisis de la Cultural y sus consecuencias. Antes habrá un debate que los jugadores pretenden sofocar con el balón y no con las palabras. Han hablado los aficionados; ahora le toca al entrenador poner remedios y a la plantilla recuperar su nivel, el que hace un puñado de semanas les convirtió en el orgullo de toda una ciudad. Es la ley del fútbol. Esta vez en el Reino, evasión o victoria.

Kawaya apunta al once tras ser suplente la pasada jornada / Alicia Mañanes

A la vista de los precedentes más cercanos y del bajón en todas las líneas, a José Manuel Aira se le ha puesto cara de "revolución", teniendo en cuenta que el técnico mueve con frecuencia sus piezas. El berciano, sin embargo, no se casa con nadie y han sido varios los pesos pesados, como Kawaya, Sergio Marcos, Castañeda o Antonio Martínez, los que han pasado por el banquillo. La portería y la delantera están en el ojo del huracán. ¿Hará lo mismo con Leandro y con Dioni? Parecen palabras mayores, pero Lucas y Sergio Benito, incluso el inédito Samu Araújo, no pierden la esperanza de formar parte de un once al que, presumiblemente, volverán Iván González y Sergio Marcos. También gana enteros Dani Pichín tras su lección de arrojo en Guijuelo.

La reacción empieza recuperando las señas defensivas y jugar en el Reino es un aval. Siete de los visitantes se quedaron a cero y a ello se apunta ante el Izarra, que, no obstante, viene de marcar en las siete últimas jornadas. Y como siempre se acuerda uno del que falta, en la casa blanca suspiran por la vuelta de Aitor Fernández, lesionado hace un mes. A pesar de haber entrenado ya con el grupo, su reaparición para este choque está en el aire. Las dudas se extienden a la medular donde solo Montes parece tener plaza fija y al ataque, parcela seca de gol.

El joven Pablo Álvarez entrena al Izarra / Diario de Navarra

Los delanteros tendrán la ocasión de recuperar su olfato porque enfrente stará la defensa más goleada del campeonato (45), el talón de Aquiles de un Izarra dirigido en la actualidad por el entrenador más joven de las primeras categorías, Pablo Álvarez, de 25 años. El técnico madrileño (3 victorias, 6 empates, 7 derrotas) no ha variado el rumbo de la escuadra navarra, a cuyo casillero a domicilio le han salido telarañas. En septiembre ganó por primera y última vez fuera de casa (1-2 al Baracaldo) acumulando cuatro salidas sin puntuar.

De su paso por el mercado de invierno cambió de portero (Areitio por Alex), reforzó el eje de la defensa con el dominicano Luiyi y repescó a Yoel Sola, junto a Toni García (7 goles) y Laborda, llamado a liderar el juego ofensivo. Sobre el contrastado Rúper suele girar un plan que en León podría tener ajustes. Viajarán los 19 disponibles, son baja por sanción Arroyo y Sola y el lateral zurdo Pablo Ruiz volverá a la alineación de una escuadra que, como otras, jugará con el estado de su rival y la tensión de su estadio.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Rodas, Iván González, Samu Araújo; Montes, Sergio Marcos, Kawaya, Dani Pichín; Dioni y Héctor Hernández

CD IZARRA: Areitio; Eneko, Cabrera, Luiyi, Pablo Ruiz; Rúper, Hinojosa, Cisneros; Toni García, Areso y Laborda

ÁRBITRO: Delfa Ramos (Extremadura)