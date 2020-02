A que xogadora pon máis nerviosa a Copa da Raiña?

O Ensino recibe esta sábado 29 ó Guernika na casa. Queres ser testigo da boa xeira das rojillas? Ainda non te enteraches do fortín que levantaron no Pazo Universitario dos Deportes? Pois Radio Lugo e Endesa dánche a oportunidade que buscabas.

Segue os seguintes pasos e entrarás nun sorteo dunha entrada dobre para o partido do sábado ás 19:00horas ante o Guernika:

Dalle like á publicación das redes Cita a persoa coa que acudirías Resposta a enquisa

O sábado pola mañá anunciarémolo gañador ou gañadora. Sorte!