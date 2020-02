El Real Murcia se enfrenta de nuevo a un rival con cambio de entrenador

El Real Murcia visita el Estadio Romano para intentar ganar a un equipo de la parte baja de la clasificación, equipos que no se le están dando excesivamente bien como los partidos contra el Villarrobledo y el Talavera de la Reina en las últimas jornadas. Para Adrián Hernández es un choque que no será fácil de ganar.

Cree el técnico de Churra que a pesar de que el Mérida está en descenso es un equipo al que solo le ha ganado en su estadio el Cartagena, el Recreativo de Huelva y un Villarrubia que se ha convertido en la bestia negra de los extremeños: en la primera vuelta le costó el puesto a Santi Amaro y en esta segunda fase de la temporada, a Diego Merino.

¿Y quién ha jugado justo después contra ellos? El Real Murcia. Situación que ha vivido también contra el Algeciras en la jornada 21 cuando cambiaron a Salva Ballesta por Gallardo y en la 23 con el San Fernando cuando Tito García Sanjuán abandonó el banquillo en favor de Alberto González.

Partido para el que no estarán ni Peque ni Marcos Legaz por lesión, ni Edu Luna por sanción. Parece que tampoco llegará Josue Dorrio, que no ha entrenado con el grupo esta semana por un golpe con inflamación.

No se le ha dado nada mal este rival al Murcia. De las siete veces que se han enfrentado los granas vencieron en tres y el resto de enfrentamientos acabaron en empate. Y en el Romano ganaron la primera visita, en noviembre de 2015 con gol de Carlos Álvarez, empataron a cero en sus visitas en la 16/17 y la 17/18, la última campaña estuvo en Tercera División, donde acabará la próxima si no hay golpe de timón.