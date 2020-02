Cultura reconeix Bocairent i Alcoi com a capitals culturals valencianes

El departament de Cultura de la Generalitat ha determinat que les pròximes capitalitats culturals valencianes entre el 25 d’abril de 2020 i el 25 d’abril de 2021 seran Alcoi i Bocairent, dues localitats separades per la serra de Mariola i que es convertiran en el punt de referència cultural del nostre territori.

El projecte de Bocairent ha sigut seleccionat com a capital cultural valenciana 2020-2021 per a un municipi de menys de 5.000 habitants per la seua aposta per fer accessible la cultura a tota mena de persones i ampliar l’oferta de qualitat en un municipi que ja compta amb una important activitat cultural.

El dinamisme del teixit associatiu local i la gran diversitat cultural de la localitat de la Vall d’Albaida destaquen en un projecte que es basa en propostes exigents i atrevides separades en sis eixos fonamentals: història i patrimoni, tradicions i cultura popular, arts plàstiques i visuals, arts escèniques, lectura i literatura i música.

A més, Bocairent ha presentat un projecte que no es limita només a la visió local de la cultura, sinó que aspira a ser un altaveu de la tasca cultural que els pobles valencians desenvolupen amb esforç, tenacitat i il·lusió diàriament.