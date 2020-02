Guerra a los vados ilegales en Palencia

El Ayuntamiento de Palencia se pone las pilas para acabar con los vados ilegales en la capital. Según la concejal responsable de Policía Local y Tráfico, Carolina Gómez, no sólo se han detectado vados que están obsoletos y que por lo tanto no pagan la tasa correspondiente. También les hay 'piratas'. Es decir, falsos vados que imitan a los oficiales. "No sé cómo se han hecho con ellos", señala la concejal; que además añade, con evidente ironía, "igual los han comprado en Amazon".

El caso es que la Policía Local está obligando a retirar los vados a aquellos propietarios que no cumplen con la normativa. Se trabaja además en la actualización de la Ordenanza Municipal que regula este tema. Carolina Gómez recuerda que la ordenanza en vigor es demasiado antigua, de ahí que se actualice para una aplicación más rigurosa que frene las irregularidades que se cometen en la ciudad en materia de vados. La nueva ordenanza se expondrá al Consejo Municipal de Tráfico, que es un órgano consultivo, para luego elevarla a la comisión pertinente y a Pleno.