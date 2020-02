Durante este curso me he encontrado con varios jóvenes que han decidido dar un rumbo a su vida. Cambio los nombres, pero detrás está su gran historia.

Eva ha decidido tener una experiencia de voluntariado en el Tercer Mundo. Pasará todo el verano, ayudando en un proyecto de promoción de mujeres maltratadas."quiero conocer, ayudar, acompañar, aprender...." En esta experiencia la acompañarán dos amigas. "Me parece importante descubrir que hay otras realidades, ampliar la mirada, cumplir mis sueños y echar una mano pequeña. Cada vez tengo más claro que mi vocación es la trabajar con colectivos vulnerables. Me lo ha enseñado mi familia, mis amigos, la vida, el campamento, mi grupo...

Antonio dejó los estudios hace 6 años. La desmotivación, las ganas de tener dinero, la falta de interés por parte de algunos profesores, la panda de amigos... fueron algunas de las causas que le hicieron ponerse a trabajar.

"Durante los dos primeros años estaba feliz, tenía dinero para gastar, para salir con los amigos, para disfrutar a tope. Tenía coche, el mejor móvil, salía todas las veces que quería, me compraba de todo, no me faltaba de nada".

"Sin embargo después de un tiempo he descubierto que la vida es mucho más que la juerga, la diversión y el dinero. Con la ayuda de mi familia, de algunos amigos y de un grupo de jóvenes he aprendido a valerme por mi mismo, a descubrir que la vida no es tan fácil como yo pensaba, a no depender de mi familia para todo..."

"Entiendo que vivimos en un mundo donde es necesario conocer el porqué suceden las causas, el analizar las injusticias en el trabajo, en los pueblos, el ver que las cosas no suceden porque si. Quiero ser protagonista de mi vida y quiero construir mi propia historia personal"

Después de un tiempo de larga reflexión y con la ayuda de su novia, Antonio ha decidido volver a estudiar."Voy a trabajar por las mañanas y por la tarde intentaré sacar el Bachiller. Estoy estudiando inglés y realizando diversos cursos. Es la decisión que más conscientemente he tomado en mi vida. Tengo ganas de recuperar el tiempo perdido y de ampliar los pocos conocimientos que tengo. Quiero aprender de los profesores, de los compañeros, de la vida, de aquello que me rodea. Sé que no va ser fácil, pero cuento con la ayuda de gente que me va a apoyar".

Queridos Eva y Antonio, con el tiempo:

He aprendido que algunas veces todo lo que una persona necesita es una mano que sostener y un corazón que entender.

He aprendido que esas pequeñas cosas que pasan diariamente son las que hacen la vida espectacular.

He aprendido que debajo del duro escudo de las personas, hay alguien que quiere ser apreciado y amado.

He aprendido que ignorar lo hecho, no cambia los hechos.

He aprendido que no puedo elegir como me siento, pero puedo elegir qué hacer con respecto a eso.

He aprendido que una sonrisa es la manera más barata de lucir mucho mejor.

Seguro que muchos de ustedes conocen a jóvenes como Eva y Antonio. Una generación que nos tiene que enseñar mucho a los más adultos.