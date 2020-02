Vox rechaza respaldar el manifiesto de la FEMP del 8M en el Ayuntamiento de Palencia

Se ha celebrado Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Palencia, en la misma se ha presentado el documento remitido desde la FEMP como documento que sirva de declaración institucional el próximo 8 de Marzo, Día de la Mujer. Una declaración que ha contado con el rechazo de la portavoz de VOX, Sonia Lalanda, al no estar de acuerdo con parte de su contenido manifestando que no lo apoya, motivo por el cual ha sido rechazado. De esta manera el Ayuntamiento no contará este año con declaración institucional.

El Ayuntamiento de Palencia no se adhiere al manifiesto de la FEMP con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día de la Mujer. ante la negativa de Vox de aprobar dicho documento la portavoz socialista, Miriam Andrés, ha solicitado que, ya que no había unanimidad, dicho documento fuera aprobado por los 24 concejales restantes y hacerlo constar aunque no tuviera la categoría de declaración institucional. La petición tampoco ha salido adelante por el voto en contra de PP y Ciudadanos por lo que este año no habrá declaración institucional el 8M.