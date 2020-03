No rotundo de la DGT a que patinetes y bicicletas circulen por aceras y zonas peatonales de Palencia

La pretensión del Equipo de Gobierno de modificar la Ordenanza Reguladora del Tráfico para permitir la circulación de bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal, VMP o patinetes, de manera excepcional entre las 21:00 y las 8:00 horas en zonas peatonales se ha encontrado con el primer escollo antes si quiera de comenzar a tramitarse, y es que, al menos de inicio, la propuesta cuenta con el rechazo frontal de la DGT que recuerad que el Reglamento General de Circulación, normativa de rango superior, establece que dichos vehículos tienen prohibida la circulación por aceras y zonas peatonales según el artículo 121 de dicho reglamento. A pesar de ello la intención del Ayuntamiento es mantener el documento inicial para presentarlo para su debate y aprobación.

La pasada semana el Consejo Municipal estudiaba la modificación de la Ordenanza que regula el tráfico en la ciudad de Palencia. Ante la instrucción transitoria presentada en diciembre por la DGT, previa a la modificación en firme del Reglamento General de Circulación, actualmente en fase de tramitación que contempla las obligaciones y prohibiciones de circulación de este tipo de vehículos, se abría la posibilidad de permitir su circulación en zonas peatonales a determinadas horas. Sin embargo esta adaptación no parece viable a priori ya que contraviene una Ley superior. Sí se permitirá la circulación menores de 16 años, ya que las bicicletas se consideran juguetes siempre que no tengan marchas de cambios o motor, así como los patinetes y patines, «por lo que tendrán libre circulación por el casco urbano de la ciudad, siempre y cuando circulen por zonas peatonales y aceras a paso de peatón y no excedan los 6 km/h. Si superasen esta velocidad, deberán circular por la calzada o por los carriles-bici habilitados». Además, se confirma que en los pasos subterráneos estará prohibido acceder montado en bicicleta con o sin motor o en patinete eléctrico. La concejal de Tráfico, Carolina Gómez ya confirmaba a esta emisora que, a pesar de las buenas intenciones del Ayuntamiento, deberán acatar la normativa de la Dirección General de tráfico.