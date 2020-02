La Muestra de Cine de Palencia proyecta los primeros 24 cortos de sus secciones a concurso

El Cine Ortega acoge hoy sábado, 29 de febrero, las primeras proyecciones de las secciones que la Muestra de Cine de Palencia dedica a los cortometrajes nacionales e internacionales. A las 12:00 horas será el turno para las producciones extranjeras, en un bloque que mostrará los primeros seis trabajos a concurso. Ya por la tarde, a las 17:30 horas se visionarán otros seis cortos que optan al galardón internacional. Asimismo, en este caso a las 20:00 y 22:45 horas, los aficionados a este formato cinematográfico podrán asistir al pase de las primeras 12 obras que compiten por el premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado en la Sección de Cortometrajes Nacionales. Las entradas para asistir a cada uno de estos cuatro pases tienen un precio único de tres euros.

La cinta encargada de abrir la Sección de Cortometrajes Nacionales (20:00 horas) será ‘Moscas’, del castellano manchego David Moreno; que dará paso a 'Mateoren Ama', de los directores vascos Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga. Por otro lado, el realizador canario Alberto Gross presentará ‘Grietas’;el madrileño Paco Caballero, 'What is love';las hermanas María José y Cristina Martín Barcelona (conocidas como ‘Las del Cine’), ‘Mi hermano Juan’, galardonado con la mejor dirección novel en los Premios Fugaz 2019; y la joven directora catalana Irene Moray, ‘Suc de Síndria’, Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.

La segunda de las sesiones dará comienzo a las 22:45 horas y en ella podrán verse seis nuevas producciones a concurso, entre ellas ‘La octava dimensión’, el regreso a la dirección del catalán Kike Maíllo; ‘El cumple’, deBreixo Corral y Pablo Alén; ‘Black Bass’,del director malagueño de origen indio Rakesh Narwani; ‘Gang’, delcatalán Alex Sardà; ‘Beef’, deIngride Santos; y ‘Tu día de suerte’, delalicantino Fele Martínez.

Las cintas seleccionadas en el Concurso Nacional de Cortometrajes competirán por los distintos galardones del festival, como el Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 4.000 euros), el Premio del Público (2.000 euros), el novedoso Premio del Jurado al Mejor Guion (dotado con 1.00o euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros), a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros) y el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros).

Cita internacional

Otra de las citas de la segunda jornada del festival será el inicio de las proyecciones de la Sección de Cortometrajes Internacionales, en la que compiten veinticuatro trabajos procedentes de Francia, Polonia, Rusia, Suiza, Canadá, Irán, Corea del Sur, Albania, Italia, Croacia, Vietnam, Australia, Alemania, Noruega, Túnez, Sudáfrica y Uruguay (todas ellas podrán optar al el Premio del Público, dotado con 2.000 euros). La primera sesión podrá verse mañana sábado, a las 12:00 horas (cine Ortega), con la exhibición de seis cintas. Se trata del canadiense ‘Le vidéoclip’, el primer cortometraje de Camille Poirier; el australiano 'The Quiet', de Radheya Jegatheva; el ruso ‘Telenok (Mommy’s Calf)’;el albanés ‘The Van’, de Erenik Beqiri, nominado a la Palma de Oro del Festival de Cannes; el polaco 'Piekna Rzecz (Beautiful Thing)', de Adrián Kuciel; y el francés ‘Burqa City’, de Fabrice Bracq.

La segunda sesión (mañana a las 17:30 horas en el Ortega) proyectará la multipremiada ‘Harbor’, dirigida y coescrita por el francés Paul Marques Duarte, que ofrece un ejemplo concreto de lo que ha producido la política reaccionaria de las potencias europeas en materia de inmigración; la canadiense ‘Lay them straight’, de Robert Deleskie, un cortometraje con 13 premios y selecciones a sus espaldas que protagoniza una adolescente a la que su lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo le lleva a recorrer toda la gama de matones de la escuela cada día; el vietnamita ‘Hãy tỉnh thức và sẵn sàng’, de Pham Thien An; la rusa ‘On ne mozhet zhit bez kosmosa’, de Konstantin Bronzit, un drama de animación sin diálogo que habla de la historia de una madre y su hijo, del amor y del destino; el noruego ‘Safiyyah’, de Mattis Adar Ohana Goksøyr; y la suiza ‘Fratelli Come Prima’, de Vanja Victor Kabir Tognola y Jan-David Bolt. Las cintas seleccionadas en el Concurso Internacional de Cortometrajes competirán por el Premio del Público (1.000 euros), el Premio del Jurado Joven (1.000 euros) y el Premio del Público Infantil (1.000 euros).

Otras actividades

La Muestra vuelve a renovar su carácter social y sus lazos con el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas, y es que 50 internos serán los encargados de fallar este año el Premio Especial, dotado con 1.000 euros. En la jornada de mañana la MCIP será presentada en el centro con la participación de varios invitados. Antes de levantar el telón al actor programado, la organización del festival y la dirección de La Moraleja propiciarán por primera vez un encuentro entre internos y cineastas para debatir y reflexionar sobre el cine. Entre los invitados, se hallan los directores Alberto Gross ('Grietas'), María Cristina Martín y María José Martín ('Mi hermano Juan'), Alejandro Sardà ('Gang'), Ingride Santos ('Beef'), Fernando Bonelli ('La tierra llamando a Ana'), los productores Laura Egidos ('Grietas'), Albert Aynés ('Grietas'), Andrés Mellinas ('Gang'), Patricia Moran ('Beef'), Elena Zabía ('La tierra llamando a Ana'), la directora de arte Laura Herrera ('Grietas'), el guionista Lluis Segura ('Beef'), el ayudante de dirección Rodrigo Molleda, el actor Rober Cabrera ('Gastos Incluidos') y el miembro del jurado Dionisio Pérez.

La cita cinematográfica también extenderá su actividad a la calle. El viandante se topará en la plaza Mayor de Palencia con la ‘Feria de las Ilusiones’, una exposición-instalación teatralizada que pondrá en escena Títeres Errantes. El público podrá descubrir de forma lúdica y pedagógica de la mano de los hermanos Reynaud (interpretados por dos actores de la compañía burgalesa) a los inventores del siglo XIX que construyeron mecanismos capaces de reproducir los artilugios físicos y ópticos por los que el ojo detecta el movimiento: traumatropos, zootropos, fenaquitiscopios, praxinoscopios, esteroscopios, linternas mágicas… ingenios ópticos que dieron lugar al nacimiento del cine en el siglo XIX. Será en una carpa que se podrá visitar de forma gratuita en horario de 12:30 a 14:00 horas.

La música en directo también tendrá cabida en la programación de la MCIP. La colaboración con el Festival Palencia Sonora se plasmará en esta ocasión en la sesión musical -a las 00:00 horas en el bar Universonoro- que correrá a cargo del Dj elDimitry.

PROGRAMACIÓN. SÁBADO, 29 DE FEBRERO

12:00 horas: CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

12:30 horas: CARPA “LA FERIA DE LAS ILUSIONES” Exposición teatralizada (Plaza Mayor)

17:30 horas: CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

20:00 horas: CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

22:45 horas: CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES (Cine Ortega)

0:00 horas: DJ “elDIMITRY” (Bar Universonoro)