En Navarra existen 314 pacientes oncólógicos con dificultades económicas

Actualmente se estima que en Navarra hay más de 15 mil personas diagnosticadas con cáncer, con el coste económico que supone además para las familias. Desde la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra llevan varios años impulsando el programa de Ayudas económicas de emergencia para pacientes oncológicos y sus familias, dotado con 20.000 euros, y que se ha ampliado por la colaboración de la Obra Social de La Caixa.

La directora gerente de la Asociación, Teresa Barrio, apunta que tienen detectados 314 pacientes oncólógicos con dificultades económicas que certifican los Servicios Sociales, una "situación de vulnerabilidad social, principalmente son desempleados, autónomos, y familias con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional, que para ellos el tener un cáncer a parte del tema sanitario, económicamente es un desastre".

"Lo que queremos asegurar es una alimentación adecuada, el hecho de que no les corten suministros, que no dejan de pagar la vivienda y no se la quiten...". "Nuestras ayudas son muy puntuales, les ayudamos a que luego ellos tramiten las prestaciones que les corresponden y lo que nosotros hacemos es adelantar de alguna manera estos meses que no están cubiertos por todo el tiempo que dura la tramitación".