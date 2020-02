La Audiencia de Navarra absuelve a Jordi Figueras en el juicio del caso Osasuna

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decidido proceder a la absolución del exjugador del Betis Jordi Figueras del delito de corrupción deportiva del que le acusaban el Ministerio Fiscal y la Liga de Fútbol Profesional en el juicio del caso Osasuna.

Antes de dejar visto para sentencia el juicio y tras concluir el turno de última palabra de los acusados, la presidenta del tribunal ha tomado la palabra para adelantar el fallo respecto a Jordi Figueras, que ha quedado absuelto.

Sobre el resto de los encausados, ha manifestado que "el análisis de su conducta nos va a exigir más tiempo" para sentenciar.

El abogado del exjugador del Betis Jordi Figueras ha reclamado una sentencia absolutoria para su cliente, ya que "toda la prueba que se ha practicado ha venido a ratificar su inocencia", y ha destacado que no ha habido ni un sólo testigo ni ningún acusado que "haya dicho haberle entregado un sólo céntimo de euro" por determinar el resultado de un partido.

En sus conclusiones definitivas en el juicio del caso Osasuna, el letrado ha remarcado que su representado, para el que la Fiscalía reclama 2 años de cárcel por corrupción deportiva, "siempre, durante todo el procedimiento, ha negado tajantemente todos y cada uno de los hechos que se le imputan".

El abogado del exjugador del Betis Xavi Torres ha afirmado que la "instrucción y la investigación" que ha derivado en la acusación del caso Osasuna "no es ni limpia ni transparente" y ha considerado que "este asunto es un montaje". Por ello, ha pedido la absolución de su cliente porque "no se puede condenar a nadie sin pruebas".

"Existen demasiadas dudas en la investigación de este caso para una sentencia condenatoria. No hay una prueba directa y eficaz de que Torres haya participado en el amaño, sólo hay unos supuestos indicios y no han sido corroborados", ha alegado el letrado en sus conclusiones definitivas en el juicio del caso Osasuna.

A juicio del abogado de Xavi Torres, para el que la fiscal pide dos años de cárcel por corrupción deportiva, "este asunto es un montaje y como es un montaje nos vemos obligado a desmontarlo". "El proceso está viciado, el juicio ha sido limpio, ha sido transparente, pero la instrucción y la investigación que ha derivado en la acusación no es ni limpia ni transparente", ha sostenido.

El abogado del exjugador del Betis Antonio Amaya ha considerado que a lo largo del juicio por el caso Osasuna "no se ha probado absolutamente nada" sobre supuestos amaños y ha criticado que "lo que se ha hecho por las acusaciones" en el proceso judicial es "un collage de incoherencias jurídicas".

En sus conclusiones definitivas en el juicio, el letrado se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que "después de la prueba practicada no se haya retirado la acusación" de la Fiscalía y la Liga de Fútbol Profesional contra su representado, ya que, según ha expuesto "no se ha aprobado ningún delito de corrupción deportiva". Y ha afirmado que "las primas por ganar no pueden encuadrarse en el tipo penal".

"No se ha aprobado absolutamente nada. Lo que se ha hecho por las acusaciones es un collage de incoherencias jurídicas", ha sostenido el abogado, para quien las acusaciones han realizado "una exposición de teorías, especulaciones y sin una sola prueba de cargo sobre los supuestos amaños".