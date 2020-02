Los afectados por la N-121-A exigen medidas inmediatas

Los vecinos de afectados por la N-121-A siguen pidiendo medidas urgentes e inminentes, e insisten en la necesidad de desviar el tráfico pesado por la A-15. Aitor Elexpuru, alcalde de Bera, señala que "queremos medidas ya y abogamos por el desvío del tráfico pesado en tránsito, no el tráfico de empresas camioneras de aquí. El 70% del tráfico pesado que pasa por aquí es de tránsito".

Pedro López, director general de obras públicas del Gobierno de Navarra, afirma que se está estudiando la posibilidad, pero apunta que el proyecto del 2+1 es primordial. "Todo el mundo habla del 2-1 pensando simplemente que van a ser tres carriles. Va a haber una mediana con una valla que va a impedir el que se cambien de carril, también todos los accesos a los pueblos que es una cosa que está muy mal, que son accesos perpendiculares, que se la juegan con un tráfico tan intenso, pues aparecen rotondas... Va a haber muchas mejoras en la vía".

Aunque desde el Colegio de ingenieros de caminos de Navarra no están muy de acuerdo, y creen, como apunta su decano Joaquín Salanueva, que es una medida mejorable. "No solo se trata de solucionar el tema de los accidentes, nosotros entendemos que lo que plantea el Gobierno es bueno y que la situación va a mejorar y especialmente va a mejorar en lo relativo a la seguridad, pero no en cuanto a la capacidad de la vía. Nuestra propuesta es una vía de alta capacidad".

La puesta en marcha del 2+1 no descarta otras medidas a futuro como la autovía. De momento, el proyecto del primer tramo está muy avanzado.

El primer tramo de la N-121-A contará con tres nuevas rotondas que darán acceso a las localidades de Oricáin y Sorauren. Es la principal novedad que se recogerá en el proyecto constructivo de este primer tramo, que discurre a los largo de cinco kilómetros entre la glorieta de los túneles de Ezcaba (pk5+550) y la travesía de Olave (pk 10+500).

Una vez que ya han sido incluidas en el anteproyecto inicial, Obras Públicas ha comenzado a informar a los ayuntamientos afectados de las modificaciones contempladas en el diseño del proyecto de trazado del Tramo 1, tras haber analizado las alegaciones presentadas en la fase de información pública, así como el estudio de afección ambiental.