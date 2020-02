Pontevedra, candidata a un nuevo premio de la Unión Europa

La ciudad Pontevedra opta al Primer Premio de Seguridad Vial urbana que otorga la Comisión Europea. Esta ciudad es finalista junto a otras dos ciudades europeas: Ordú en Turquía y Jaworzno en Polonia.

En el caso de Pontevedra se han valorado los espectaculares datos sobre reducción de accidentes en consonancia con el modelo urbano que está desarrollando el Ayuntamiento. Los datos que envió el Concello a Bruselas indican que entre los años 2000 y 2005 fallecieron 11 personas en accidentes de tráfico en las calles de la capital.

Entre 2006 y 2011 hubo 5 muertes, y desde 2011 a 2018 no se registró ningún fallecido. También se redujeron de forma significativa los accidentes graves. En 1999 hubo 69, y en 2018 solo 14.

El alcalde de Pontevedra considera un orgullo que la ciudad sea finalista de este premio europeo, y aunque no se gane lo califica como un éxito de por si. Fernández Lores reconoce no obstante que el hecho de no haber fallecidos desde el 2011, es también cuestión de suerte.