Fallas y coronavirus

Es lógico que con el clima de alarma general que estamos viviendo, la gente pregunte si las Fallas se van a suspender por el coronavirus. Yo creo que esa posibilidad a día de hoy es muy remota. Y no porque estén en juego intereses económicos importantes, ni porque la suspensión pudiese provocar una contestación social.

Simplemente, no se suspenden porque no hay razones sanitarias que de momento lo justifiquen. Otra cosa es el miedo instalado entres las personas. El miedo que es irracional, que no entiende de explicaciones sanitarias. Este fin de semana, con los primeros eventos multitudinarios, las mascletàs o la Crida, veremos hasta dónde llega ese miedo. Yo, desde luego, iré a todo con la tranquilidad de saber que mi salud no corre peligro.