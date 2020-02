Universidad precaria

En política suele ser habitual jugar a pasarse la pelota de unos a otros. O, lo que es lo mismo, culpar de los problemas al adversario político. Lo llamativo es cuando en el juego participan solo jugadores de un mismo equipo, que es lo que está pasando con el convenio laboral de las universidades públicas valencianas.

Empecemos por el principio. En los campus hay profesores con sueldos precarios. En parte, porque fue la solución que encontraron las universidades cuando no podían reponer las bajas por jubilaciones. Y de ahí el aumento de los docentes asociados, por ejemplo.

Al crecer la precariedad, universidades y sindicatos pactaron con el Consell un nuevo convenio colectivo para el personal laboral. Se acabó firmando hace casi un año, en plena campaña de las elecciones autonómicas.

Y lo que era un acuerdo firmado, resulta que no se pudo aplicar al pasar las elecciones. La nueva consellera de Universidades, Carolina Pascual, se encontró con que el Ministerio de Hacienda no le dejaba. Así que la consellera ha tenido que pedir ayuda al Ministerio de Universidades. Su problema, que no puede echar a nadie la culpa del sinsentido. ¿Culpa al Consell por electoralismo? ¿O al Gobierno central en el que manda el partido del president Puig?