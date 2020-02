El Pucela pierde con la cabeza alta ante la Real (1-0)

Sorprendió el once inicial del Valladolid con cambio de sistema incluido. Tres centrocampistas con tres delanteros para, primero parar el juego por dentro de un rival tan potente en esa faceta y luego para aprovechar los espacios a la espalda de la defensa donostiarra. Y el plan de Sergio funcionó durante muchos minutos. El Valladolid maniató a la Real en la primera mitad, aunque no tuvo luces para fabricar últimos pases. De cualquier forma tuvo una muy clara para adelantarse, pero Unal no encontró puerta tras la asistencia de Sandro.

En la segunda cambió el panorama. Los donostiarras duplicaron el ritmo y sin tener ocasiones muy claras metieron al Valladolid en su campo hasta que llegó el gol tras un despiste general en un saque de banda. Gol de Januzaj y alfombra roja para los locales.

Pero el Valladolid, muy cansado, no se rindió y tuvo arrestos para fabricar dos ocasiones bastante claras para empatar. Una buena jugada que acabó con disparo de Raúl Carnero y una última ocasión de Sandro que terminó en las manos de Remiro, pudieron darle un empate merecido que finalmente no llegó.