El puerto de Vigo no tiene protocolo de coronavirus para los cruceros

El coronavirus se está notando también en el puerto de Vigo, donde, ha explicado su presidente, Sanidad no ha enviado de momento el protocolo a seguir. Por el momento se ha anulado ya uno de los cruceros previstos con escala en Vigo, uno procedente de Japón, un país que se ha cerrado a cal y canto en las últimas horas ante el temor al Virus, de hecho en alguna región se ha recomendado no salir de casa y recurrir al teletrabajo. No se ha notado eso sí en los tráficos con China no al menos en los del mes de enero que son los últimos datos que ha facilitado la autoridad portuaria