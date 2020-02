Y David Civera sonó delante de A Sede do Celta

Nunca una victoria del Celta fue tan celebrada. Sobre todo por los oyentes de Hoy por Hoy Vigo. Y es que fueron ellos los que guiaron el camino cual dedo de José Mourinho. Antes del Bernabéu les planteamos a los oyentes un reto caso de producirse una victoria del Celta en el templo blanco. Les dimos como opciones desde comer saltamontes a un tramo del Camiño Portugués pola Costa, pero ellos quisieron que cantásemos en Príncipe. Después les dimos la opción de escoger alguno de los temas que suenan en AcunhaDos y, tras descartar el Never gonna give you up, OBK y Chenoa, decidieron que había que homenajear a Eurovisión y a David Civera. El Dile que la quiero fue la elegida por la audiencia de Hoy por Hoy Vigo. El empate en el Bernabéu supo tan bien que, ante la insistencia de los oyentes, decidimos mantener el reto caso de producirse una victoria del Celta ante el Leganés. Y esa victoria llegó de manera agónica, con uno menos, en una falta que remata milagrosamente Iago Aspas. Y había que cumplir con el reto de los oyentes. El Príncipe de las Bateas nos la tenía jurada desde hace tiempo y le apetecía vernos cantar. Y así fue.

Tras la victoria del Celta también había que buscar ubicación en la céntrica Rúa Príncipe y ahí la gente lo tenía muy claro: no al Marco, no a Porta do Sol y sí a A Sede do Real Club Celta. Y no quedaba escapatoria. La primera parte del Hoy por Hoy Vigo la hicimos desde allí y, tras calentar motores cantando el "Y si ganamos, ¿qué?" y cantando el "Sí se puede", llegó el momento de realizar en plena hora punta ese homenaje a David Civera. Todo sea por la audiencia. Sonó el Dile que la quiero y mientras Mauro Picatoste y Jacobo Buceta hacían el trabajo sucio de pivotes defensivos, Alberto Cunha, nuestro Messi, intentaba marcar él solo goles musicales. Así quedó el Dile que la quiero más celtista al este de A Sede.