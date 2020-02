Oscar García: "Espero al mejor Granada"

Óscar García se lleva a Granada a todos los futbolistas que tiene disponibles. En Vigo se quedan el sancionado Bradaric, y los lesionados Kevin y Denis Suárez. Sobre el de Salceda ha hablado el entrenador "tiene un problema desde hace tiempo en un tobillo. La semana pasada en un entrenamiento volvió a tener problemas en el mismo tobillo. Pudo jugar ante el Leganés porque estaba infiltrado pero no puede ser la solución para entrenar. El doctor ha recomendado que descanse 2-3 días para ver si la semana que viene puede entrenar normal".

El equipo vigués quiere conseguir la segunda victoria consecutiva de la temporada ante el Granada del vigués Diego Martínez al que Óscar prefiere no otorgarle el título de entrenador revelación "no daría títulos individuales. Está haciendo un trabajo excelente, no solo subiendo al Granada sino teniendo al equipo prácticamente salvado y en una semifinal de Copa". El Granada que tiene la próxima semana el partido más importante de su historia pero Óscar advierte "me espero al mejor Granada, al equipo que lleva bastantes partidos seguidos ganando, sobre todo en casa. Preparamos el partido pensando que nos lo van a poner complicado".