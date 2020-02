Aragón registra un positivo en coronavirus en una joven de 27 años

Una joven de 27 años, que viajó hace unos días a Milán (Italia), es el primer caso de coronavirus en Aragón. Fue ella quién llamó al 061 ayer y permanece aislada en su casa con un catarro leve. Salud Pública ha puesto en marcha el protocolo para determinar las circunstancias del contagio.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha inisitido en que el diagnóstico precoz y la prevención son básicos y asegura que no puede decirse que vaya a haber transmisión. O lo que es lo mismo, no hay un riesgo mayor del que había ayer.

"Sabemos que, por el momento, no hay ningún dato que nos permita decir que hay transmisión comunitaria de la enfermedad en Zaragoza o en Aragón; no hay nada nuevo que nos permita decir que estamos en una situación de riesgo diferente", ha insistido Falo. El primer caso en Aragón es el de una joven que viajó a Milán hace unos días y que ha dado positivo en la primera prueba. Ahora, deben confirmarse en el Instituto de la Salud Carlos III de Madrid.

Fue ella misma quien llamó ayer, jueves, al 061 activándose el protocolo. El primer análisis le fue realizado en el Hospital Miguel Servet. Está aislada en su casa, vive sola y sufre un simple catarro. En la actualidad, se está realizando el seguimiento del caso, aunque se está en una fase muy previa. Se trata de determinar sus contactos, estudiar sus antecedentes y su viaje.

Una veintena de análisis

No es el único test de diagnóstico de coronavirus que se ha realizado. Se han hecho ya una veintena y todos han dado negativo. "Se han descartado sin pruebas muchos casos más; porque estamos en una situación de preocupación y muchas veces llegan al sistema sanitario casos sospechosos pero también de ansiedad y preocupación", ha afirmado Falo.

Especulación con las mascarillas

El director general de Salud Pública hacía además una advertencia sobre la compra de mascarillas: no son necesarios, no sirven para nada a quien no tiene síntomas y además no hay transmisión. Es un fenómeno que está provocando "movimientos especulativos" y "las mascarillas que haya que comprar en el futuro las tengamos que comprar mucho más caras".

Falo ha remarcado que "en esta situación, en la que el mercado se ha desestabilizado, el usar mascarillas de forma innecesaria resta recursos para usar mascarillas donde realmente nos hacen falta, que es en el sistema sanitario".