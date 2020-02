Víctor Fernández: "La ilusión y la afición que tenemos no la tienen los demás"

A Víctor Fernández no le preocupa la euforia generada alrededor del equipo porque dentro del vestuario ve a unos jugadores concienciados en el día a día sin pensar más allá: "No he percibido ningún cambio en la actitud del grupo ni en su comportamiento a nivel motivacional".

El técnico ha dejado claro que "estamos muy concentrados en el partido inmediato y no llevarnos más lejos en el pensamiento" porque mañana recibirán a un equipo colista pero "eso no nos condiciona para preparar el partido".

Sobre el mensaje ambicioso de sus jugadores de querer ganar la liga, tal y como apuntó el jueves el pichichi Luis Suárez, Víctor Fernández apuntó que "lo traslado a un mensaje de máxima ambición, propio de jugadores competitivos y convencidos de lo que están haciendo. Prefiero ese mensaje a uno más pesimista".

La plantilla puso rumbo a Santander tras el último entrenamiento de la semana y lo hizo sin Pereira y Delmás que se quedaron fuera de la lista de 18 convocados por decisión para enfrentarse al Racing: "Están dirigidos por un buen técnico que conoce bien la categoría, tienen jugadores individuales con buen pie como Cejudo, Lombardo o Ruiz".

Un equipo el cántabro con más empates de la competición un aspecto que Víctor Fernández no quiso pasarlo por alto: "Los rivales no suelen mostrarse muy superiores a ellos y los rivales lo tienen muy difíciles para superarles".

En una comparecencia marcada por la situación del equipo y ese objetivo del ascenso, el técnico del Real Zaragoza quiso exponer los tres argumentos con los que cuenta el equipo blanquillo para lograr el ascenso y que no tienen otros: "La ilusión que se generó antes del verano, la fuerza mental del grupo y el corazón y el motor que transmite la afición... tendrán más dinero y mejores jugadores, pero eso no lo tienen".