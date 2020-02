El Colegio de Veterinarios confirma que las condiciones del albergue de animales de Serín son adecuadas

Una inspección técnica realizada por el Colegio Oficial de Veterinarios del Principado ha confirmado que las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar de los animales del albergue municipal son adecuadas, ha informado el Consistorio.

El informe indica que los espacios para perros disponen de una zona de cobijo y una zona enrejada que permiten que se muevan y estén en contacto con el exterior, igual que la zona de cuarentena. El edificio acondicionado para gatos, cerrado y con baldosas y azulejos cerámicos y rejillas metálicas, facilitan su limpieza y permite desarrollar las necesidades biológicas y de comportamiento de la especie.

En cuanto a la nueva edificación, se considera necesario acondicionar el exterior ya que no dispone de un suelo resistente ni de fácil desinfección, sino que hay barro y fango. Por ello, la concejala de Salud Animal, Carmen Saras, ha anunciado que las deficiencias serán subsanadas, previsiblemente a lo largo de este año, con un plan de empleo.

A petición de la propia concejalía, la auditoría se hizo antes de la fecha prevista para garantizar un control más riguroso de la gestión de esta instalación ya que, según el contrato de licitación, deben ser anual y en 2019 tuvo lugar en abril. En este sentido, Saras ha anunciado que las inspecciones serán, a partir de ahora, semestrales.

La edil también ha dado a conocer que el Consejo Sectorial de Salud Animal se constituirá en marzo, una figura que lleva tiempo sin convocarse y clave para el buen funcionamiento de su área. Una de las primeras tareas que realizará será la de abrir un periodo de debate para recoger sugerencias y aportaciones a la Ordenanza de Salud Animal. Saras apunta que la idea es aprobarla antes del verano y en marzo se abrirá el plazo para hacer aportaciones, explica.

Dudas sobre la gestión

Para Podemos-Equo las estadísticas no aclaran el objeto final de la Comisión extraordinaria. "Se nos han trasladado un montón de datos pero no dan respuesta a ninguna de las dudas que se nos plantean sobre la gestión del albergue", ha explicado la portavoz, Yolanda Huergo. Desde la coalición insisten en la responsabilidad del Ayuntamiento en la supervisión de la gestión del Albergue de Serín. “Por muy cedida que esté la gestión del servicio, la responsabilidad final de que funcione es de este Ayuntamiento. Es algo que no podemos olvidar”, ha defendido y ha vuelto a solicitar una auditoría.