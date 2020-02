El lenguaje está en peligro y 'Leo Words' puede salvarlo

Existe una fragua milenaria que forja todas las palabras inventadas por el hombre, pero Umbra acecha para que nadie se acerque. Está dolida porque el Gran Libro la rechazó y busca venganza y acabar con Litteras, el mundo secreto de las palabras. El lenguaje está en peligro y el sabio Nomen busca quien pueda ayudarlo, no le quedan muchas fuerzas.

Los enemigos se están agrupando: Vespertilios, Logólatras, Araneum, todos quieren el lenguaje para destruirlo o apropiárselo para siempre. Se preparan las primeras batallas: el reto caprichoso de Luxor, donde no existe lo que no tiene nombre o los mitos que cambian a placer en Delfos, y que engañarán a todos.

Un joven alumno de la escuela de Crossroads ha sido elegido para enfrentarse a estos retos, pero no lo sabe, está bloqueado, tiene miedo porque las palabras no logran salir de su interior. Ha sufrido mucho. Debe entrar en Litteras pero teme fracasar. Si no se decide el mundo quedará mudo y nunca podrá descubrir como murió su madre.