Unicaja construirá 26 viviendas en el antiguo edificio de Caja Duero en Mariano Granados

Unicaja va a convertir el antiguo edificio de Caja Duero ubicado en la Plaza de Mariano Granados en viviendas. Hoy mismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado el proyecto básico para la construcción de 26 viviendas con sus correspondientes trasteros. El proyecto también contempla varios locales comerciales en los bajos del edificio. Javier Muñoz, el portavoz del equipo de gobierno municipal, reconoce que “servirá para revitalizar el centro con los residentes y los locales del bajo del edificio”.

Es la propia Unicaja la que promueve la construcción de las viviendas. Aún no se sabe cuándo comenzará la obra pues la licencia de obra está pendiente de la aportación de diversa documentación. La obra no contempla ningún derribo. Se trata de reformar el edificio que no tiene uso desde el año 2008 cuando la Junta de Castilla y León, que lo ocupó provisionalemente, lo desalojó para trasladarse al edificio oficial que se construyó en la calle Medinaceli.