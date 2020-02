900 122 112 es el teléfono de atención sobre el coronavirus

900 122 112. Es el teléfono en el que desde hoy se puede obtener toda la información sobre el coronavirus. Sanidad ha explicado que hay más casos en estudio porque se ha ampliado el catálogo de supuestos para investigarlos. Todos en Castilla La Mancha han dado negativo.

Ahora se estudian todos aquellos casos en los que el paciente provenga de sitios en alerta o presente una clínica respiratoria o con fiebre por lo que "casos que antes no eran susceptibles de estudio ahora sí lo son, no por la situación epidemiológica" Como han explicado el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández, y el Director de Salud Pública Juan Camacho, España está en fase 1 o de contención y aunque la situación no es individualmente grave, la "sobreactuación" está indicada porque lo que se quiere es erradicar el virus.

Los expertos también recuerdan dos cosas: no es necesario, ni adecuado, tratar a los contactos de pacientes en estudio y tampoco se requieren mascarillas para nadie que no haya dado positivo. Y una última apreciación: en lo que llevamos de año han muerto por gripe común en Castilla La Mancha 20 personas. Ninguna en toda España por coronavirus.

Ante cualquier duda, el Consejero ha explicado que "A partir de hoy abrimos un nuevo canal, el teléfono 900 122 112, que dará información a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran conocer la información relacionada con el coronavirus o realizar las preguntas oportunas".

Este viernes se ha reunido el Comité Ejecutivo de Respuesta y Preparación frente al Coronavirus en el que hay representantes del ámbito sanitario de la administración, protección ciudadana, función pública, presupuestos, educación, turismo, el IPEX y la FEMP.