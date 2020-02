Polémica en el PSOE por el censo electoral para la Asamblea extraordinaria

Se aviva la crisis interna del PSOE arandino, a cuenta, ahora del censo de militantes que podrán votar el próximo viernes 6 de marzo para elegir una nueva ejecutiva que dirija el partido en la comarca. Aunque a día de hoy es una incógnita la composición del mencionado censo, la sospecha de que en él no figuren una treintena de nuevos afiliados que han solicitado su alta en el partido tras el estallido de la crisis ha encendido los ánimos de la exsecretaria general, Mar Alcalde, y su entorno. A través de las redes sociales Alcalde ha acusado a la gestora que está pilotando el proceso de estar cometiendo “una cacicada de principio a fin”. En su mensaje explica que el presidente de este órgano temporal (al que denomina “presidente de la pantomima”) le ha confirmado que ninguna de las 30 nuevas afiliaciones que la exsecretaria general asegura que se han producido antes de formalizarse la Gestora van a ser tenidas en cuenta en el proceso de renovación de la asamblea local. Se pregunta Alcalde si tras esta decisión hay miedo a los ciudadanos arandinos, ocultación de datos o si se trata del coto privado de unos pocos.

Por su parte el aludido presidente de la gestora, David Jurado, asegura que todo este proceso se está llevando a cabo “siguiendo al dedillo el reglamento del partido”. Asegura que ni él conoce a día de hoy la composición del censo electoral ni tiene noticias de que existan nuevas afiliaciones en las últimas semanas, porque son procesos que tramita directamente el partido en Madrid. Lo que sí puntualiza es que desde el 39 Congreso celebrado en 2018 el censo electoral se cierra en el momento en que se constituye la gestora, por lo que las altas tramitadas posteriormente a esa fecha no pueden participar en el proceso de elección de nuevos órganos. En el caso de Aranda la gestora recibió el visto bueno de Ferraz el pasado 20 de febrero. Ahora bien, Jurado reconoce que podría darse la circunstancia de que solicitudes de afiliación enviadas desde Aranda pocos días antes de ese día no hayan sido dadas de alta por Ferraz a tiempo para poder participar en el proceso electoral, dado que no se tiene en cuenta la fecha en que se solicita o se registra en Aranda, sino en la que finaliza su tramitación en Madrid.

La incógnita debería resolverse en breve, puesto que lo que Jurado sí asegura es que el censo tiene que estar a disposición de los afiliados antes de la votación y con tiempo para que puedan comprobar que figuran correctamente en el listado para poder ejercer su derecho al voto.