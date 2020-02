Javier Aranda: "Quiero contar toda una vida en sólo una hora"

Las manos son el centro de 'Vida', la propuesta de teatro de títeres que aterriza esta tarde a las 19.30h en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Un espectáculo de la compañía de Javier Aranda y que cosecha varios premios del teatro de marionetas.

Precisamente con Javier Aranda hemos hablado en la última edición de A Vivir A Coruña: "Al comienzo del espectáculo hablo de las manos de mi madre cuando yo era pequeño, como cosía, me parecía mágico lo que hacía con elllas". Aranda señala que ha buscado hacer las marionetas con el menor número de piezas, por eso las manos toman el protagonismo.

Aranda provenía del teatro clásico antes de llegar al formato de los títeres: "Yo vengo de ahí, y no hago diferencias entre los tipos de teatro, a mí esa manera de etiquetar no me parece bien, para mí todo es teatro". Señala que es una obra dirigida a adultos aunque puedn empezar a disfrutarla niños a partir de los 7 años.

El actor se ha mostrado satisfecho con la respuesta del público: "Los personajes toman vida en escena y los espectadores empiezan a amarlos, a ver personas, porque son las manos, pero son más cosas, mi voz o mi energía; y todo el mundo se siente reconocido en alguna fase de la obra".

Una obra de teatro con solo dos manos y una canasta: "Menos es más, empecé a trabajar y a eliminar, y al final he reducido a detalles".

Las manos en el A Vivir

Recogen el guante del tema de esta semana nuestros colaboradores Marcus Fernández e Iago Gordillo.

Marcus Fernández nos habla de los gadgets, esos dispositivos especiales para manejar y controlar móviles, ordenadores o video consolas. Explica Marcus, que se está trabajando en una tecnología para que no haya que sujetar mandos en cada mano para manejar ambientes de realidad virtual. Además nos trae la actualidad tecnológica de la semana: La Ciudad de las TIC, la oferta para la llegada de Disney+ a España, la presentación de los nuevos móviles flexibles de Huawei y los detalles de las nuevas videoconsolas de Microsoft y Sony.

Iago Gordillo trae una película, un libro y una canción. La película es 'El Laberinto del Fauno' de Guillermo del Toro, una fábula con uno de los planos de manos más icónicos de la historia del cine. La novela que nos propone Gordillo es 'Ensordecedor', de Frances Itani; que nos cuenta la historia de Grania una niña sorda que va a una escuela de sordos y aprende lengua de signos. Y la canción escogida para cerrar el programa es el clásico de Lennon y McCarteny 'I Want to hold your hand' pero interpretado por una de las voces más reconocibles del soul de los 70, Al Green.