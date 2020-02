Colectivos feministas reivindican una justicia que ampare a las víctimas

En el fin de semana previo a la semana del Día de La Mujer, el 8 de marzo, los movimientos feministas comienzan a preparar los actos reivindicativos por la igualdad y contra la violencia machista. Y lo hacen con una denuncia unánime: el sistema está fallando, ante la evidencia de que la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas sigue creciendo y de que no cesan los acosos sexuales, ni psicológicos.

La asociación "Si, hai saída" considera que la justicia sigue siendo muy garantista con el agresor, en detrimento de la mujer víctima, que tiene que probar con hechos los primeros indicios del maltrato. Marta Engroba apela a la responsabilidad a la hora de decir que se denuncie desde el primer indicio aunque señala la contradicción de que las autoridades, si no hay "hechos palpables" no puedan hacer nada.

El 016 es el teléfono de atención para mujeres víctimas de violencia de género o para cualquier persona del entorno de una víctima. No deja rastro en la factura aunque sí que hay que eliminarlo manualmente del historial de llamadas del teléfono. / Ministerio igualdad

Engroba considera que las órdenes de alejamiento deben venir aparejadas por un seguimiento policial y un acompañamiento continuado con la víctima, carencia que deja a la mujer desvalida ante el agresor y ante sus propios actos. Habla de "violencia judicial", un proceso que no ayuda a la víctima en su proceso de denuncia, si no más bien al contrario: "La violencia de género es el único delito en el que la víctima tiene que demostrar que lo es, y a la mínima se cuestiona". Pone un ejemplo: "Si te roban y vas a denunciar a la comisaría nadie te pregunta si llevabas el bolso abierto, con una víctima de violencia de género o de abuso sexual sabemos que no es así, somos cuestionadas muchísimas veces, no creídas y la presunción de inocencia del agresor está por encima de la presunción de veracidad de la víctima".

Según el CIS el 71% de la población sigue viendo insuficiente la ley contra la violencia machista.