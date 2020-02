Los planes de Gorka Etxeberria con el nuevo entrenador

Gorka Etxeberria, Director de fútbol del Real Unión, ha explica cuáles son sus planes con el nuevo entrenador del primer equipo unionista para lo que resta de temporada, tras la destitución de Alberto Iturralde. De momento, es el técnico interino, pero ya ha dejado claro que ni es su sitio, ni quiere que lo sea, así que su paso por el banquillo espera que sea fugaz.

-Conceptos introducidos en poco tiempo. "Magia no, porque no hay que cambiarlo todo. Animarles y cambiar ambiente. Y darles unas pinceladas para que vayamos juntos todos a una. No vamos a cambiar ninguna tecla que haga que ganemos, pero si tengo alguna idea propia".

-Vestuario. "Percibía mucha voluntad, están muy predispuestos, el equipo entrenaba bien ya antes, y desde dentro lo veo más, pero veo lo mismo. Destacaría el buen ambiente que tienen entre ellos".

-No quiere entrenar al Real Unión. "Me gusta entrenar; disfruto, pero tengo claro que no vine para eso y no quiero permanecer en ello, salvo lo que haga falta porque hay que estar al servicio del club".

-Cómo la búsqueda del nuevo entrenador. "Bien, porque mi querer volver a mi puesto se convierta en ansiedad por encontrar lo que sea porque se busca un entrenador que tenga continuidad, se busca algo que siga después de eTa temporada para hacer un proyecto a medio plazo. Tiene que ser bien entrenador y que venga a trabajar en equipo, y hay que buscar ese perfil".

-Meho Kodro, Imanol Idiazkez, Zulaika, Alberto López, Gordobil.... sondeados. "Yo he sondeado a varios entrenadores y son bastantes para poner una tercera para en la mesa que es la disponibilidad. Después de eso presento nombre y ya caen algunos. No todo lo que suena es cierto, algunos si, pero no voy a entrar en quinielas".

-Perfil del nuevo entrenador. "No nos va a encajar demasiado defensivo, ni un modelo de especular mucho con balón. Debe ser alguien que mezcle un juego combinado que tenga el balón y que vaya para adelante, que sea moderno, que el equipo sea presionante y pueda conectar con un Gal que está un poco frío".