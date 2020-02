Los trabajadores de la térmica de Andorra claman por su futuro

Los trabajadores y afectados por el cierre de la Central de Térmica de Andorra elevan el tono y se han manifestado, este sábado, por las calles de Zaragoza. Su reivindicación es clara: exigir a la administración que actúe rápido, que se coordinen todas las partes implicadas y que se dé a conocer el cronograma de proyectos de las empresas para ofrecer un horizonte cierto a los trabajadores.

Estos trabajadores lamentan la situación de abandono en la que se encuentran, por eso tras las manifestaciones de Andorra y Teruel, ahora toca visibilizar en Zaragoza. Antonio Jimenez , secretario comarcal de CCOO, pide que "no se quede esto parado, porque están convencidos de que no hay absolutamente nada", aunque puntualiza " transición energética si que hay porque se ha cerrado la mina y la central pero justa no porque se han olvidado de los trabajadores".

Tanto es el olvido que reconoce que muchos se han ido "y para ellos ya no hay transición justa". Por ello, la reivindicación es muy clara "que al menos al cierre el 30 junio, la desmantelación de la central y adecuación de los parques eólicos se comprometan a que el 100% de las subcontratas como excedentes de los trabajadores estén allí trabajando y no lleguen a ir al paro, o esten lo menos posible mientras hacen cursos de formación".

Manifestantes en Zaragoza en defensa de la transición justa de Andorra / Lorena Ruano

La central térmica emplea a 300 personas entre trabajadores directos e indirectos. Esto son 300 historias diferentes con nombres y apellidos y de edades muy distintas, muchos con cargas familiares para atender. Así dicen "no puedes afrontarlo de la misma manera si tienes una familia a la que atender, hay que llevar dinero a casa para comer". Otros, apuntan "que no es fáciil moverse, porque su casa, su familia su vida está en Andorra".

Una situación que reconocen les afecta a ellos pero también a toda la comarca que se está vaciando. Uno de los trabajadores de la central señala que "al final Andorra se convertirá en Escucha donde se cerró la mina, y que ya no tiene nada". Un cambio que aseguran "se está produciendo en poco tiempo y no tiene vuelta atrás".