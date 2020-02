Podemos Castro Urdiales carga contra la Corporación

Podemos Castro Urdiales presentó en el pleno una moción para que el Ayuntamiento se personara como acusación particular en los dos juicios por corrupción urbanística que aún están pendientes de celebrarse, los casos conocidos como APD2 y Nóminas y Sobresueldos. La formación morada ha señalado que los demás partidos de la Corporación no quieren que el Ayuntamiento se presente como acusación particular, a pesar de las sentencias por casos de corrupción que condenan a penas de prisión e inhabilitación a alcaldes, concejales y empleados municipales.

Es la tercera vez en los últimos años que Podemos realiza esta solicitud sin obtener el apoyo del Consistorio, aunque en esta ocasión ha sido mediante una moción y los partidos han tenido que manifestar públicamente su voluntad. Solo el PRC mostró su disposición a apoyar la propuesta, pero finalmente se abstuvo al no incluirse una enmienda. Alberto Martínez, concejal de Podemos, asegura que estos partidos están al parecer del lado de la corrupción y de los corruptos, en lugar de proteger los intereses del Ayuntamiento y alinearse con la actuación de la justicia.

El edil añade que el pretexto utilizado, como quien se agarra a un clavo ardiendo, es que el Ayuntamiento no puede ser acusación y responsable subsidiario, y la realidad es que no existe ningún impedimento al respecto. Si el Consistorio es condenado por actos de anteriores gobiernos, no es incompatible con que la administración local por ser un perjudicado exija a su vez a los responsables la subsanación del daño ocasionado.

Podemos pone como ejemplo la venta de vivienda pública a fondos buitre en Madrid en tiempos de Ana Botella. El Ayuntamiento de la capital sí que fue a juicio para defender los intereses de los ciudadanos a pesar de que esa venta fue ejecutada por una empresa municipal, siendo el propio Consistorio madrileño el responsable subsidiario, y fue a juicio contra parte del ejecutivo de Botella. El paralelismo es claro, dice la formación morada, un ayuntamiento va a juicio contra exdirigentes por sentirse perjudicado, sin medias tintas.

En el juicio de Santa Catalina (Proconor), que acabó con condenas para dos exalcaldes y seis exconcejales, la fiscal reprochó al Ayuntamiento que no hubiera ejercido como acusación en este procedimiento pese a ser el verdadero perjudicado. De igual forma, en el caso la Loma, solo la Junta Vecinal de Santullán está defendiendo sus intereses y su dignidad. Una vez más, asegura Podemos, los dirigentes han decidido que los paganos en esta historia sean el conjunto de la ciudadanía que se ve privada de servicios esenciales y sufren impuestos desorbitados para sufragar los números rojos del Ayuntamiento.

Podemos ha solicitado el detalle del dinero abonado por el Ayuntamiento a varios abogados desde 2009. Este grupo municipal considera que pueden haberse pagado las defensas jurídicas a los mismos que han cometido delitos contra la administración pública.