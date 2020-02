Repleta acogida al nuevo Arzobispo de Toledo

Francisco Cerro Chaves es ya nuevo arzobispo de Toledo. Este sábado ha tomado el testigo de Braulio Rodríguez, en un acto multitudinario que se ha desarrollado en la Catedral Primada, con la asistencia de 8 arzobispos, 31 obispos y cinco cardenales.

A las 9.45 ha comenzado esta jornada con la llegada a puerta de Bisagra del nuevo Arzobispo, Monseñor Cerro. Allí lo ha recibido la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien le ha dado la bienvenida y, en declaraciones a los medios, ha asegurado que la Iglesia tiene mucho peso en nuestra provincia y por tanto espera seguir teniendo buenas relaciones con el religioso, como tenía con el anterior.

En su llegada a la Puerta de Reyes de la Catedral Primada, se han encontrado con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. Ya en el atrio, Cerro ha realizado su juramento leyendo en Latín el Lignum Crucis.

Puntual ha comenzado la misa de toma de posesión donde se han leído las letras apostólicas ante filas y filas repletas de feligreses. Aquí el anterior arzobispo de Toledo, don Braulio, le ha entregado el bastión como símbolo de sucesión evangélica. Braulio le ha señalado que va a estar a su lado siempre que lo necesite y que no pierda la cercanía que caracteriza a la archidiócesis toledana, para la que se convierte en el arzobispo número 121.

"Te recibimos con amor y con los brazos abiertos como Arzobispo de Toledo, para proseguir la cadena de la sucesión en esta Archidiócesis, de tantos siglos de existencia", ha expresado el ahora Arzobispo emérito de Toledo.

En su homilía, Cerro ha mencionado al Papa Francisco y a todos los religiosos de Toledo, Valladolid, y de Coria-Cáceres, de donde procede. Discurso en el que ha pedido una evangelización con corazón, ya que, "si no tienen corazón no tienen vida", ha dicho. Homilía en la que incluso ha citado a Don Quijote para destacar que no va a perder sus orígenes humildes.

Acto religioso el de esta mañana al que han acudido 5 cardenales, entre ellos Rouco Varela, o Cañizares, de Valencia. El Presidente de la Junta de Extremadura y el alcalde de Cáceres, entre otras autoridades presentes.