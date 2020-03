El PSOE denuncia la falta de mantenimiento en los polideportivos de la Florida y San Blas

El Grupo Municipal Socialista, ha podido comprobar 'in situ', dentro del programa Convive Alicante, distrito 3, el abandono que sufren los polideportivos de la Florida y de San Blas por la falta de mantenimiento del equipo de gobierno.

En los dos polideportivos los ediles de la formación han podido comprobar como el césped está muy degradado por culpa, entre otros factores, de una falta de riego adecuado.

El portavoz de la formación, Paco Sanguino no comprende el porqué no se han tomado las medidas necesarias antes de llegar a esta situación. "Ahora cambiarlos va a costar más, y además, se van a tener que hacer antes de tiempo. Estos dos campos presentan parches y agujeros que pueden provocar lesiones, unido a una gran sequedad, ya que no hay o no funcionan las bocas de riego".

En el campo del Betis Florida-La Voz, denuncian los socialistas que los vestuarios son tercermundistas y añaden que es tal la degradación, que muchos padres no dejan que sus hijos se duchen en las instalaciones. "Tampoco los aseos son aptos, con un hedor nauseabundo que quita las ganas de practicar deporte" declara Sangiuno.

El PSOE comenta que los vestuarios de San Blas están en mejor situación. Sin embargo, debido al diseño y construcción de las instalaciones (hay un aseo público), se han producido robos tanto a los jugadores como en los vestuarios de árbitros. La sala del conserje tiene goteras y cuando llueve entra agua dentro de todo el complejo.

La responsable del área de deportes en el grupo, Lara López no comprende "los criterios utilizados desde Infraestructuras para los cambios de césped, cuando claramente estos campos deben ser tenidos en cuenta por su notoria degradación". López añade que "al menos podían arreglar de urgencia los aspersores para que pudiera mejorar las condiciones del césped artificial. Aunque, evidentemente, ahora se tendrá que hacer una gran inversión en estos dos campos porque los daños parecen irreversibles".