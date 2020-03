"Nos hemos dado cuenta de que este problema es de todos"

Con el convencimiento de que sólo de forma conjunta podrán conseguir ser escuchados por los gestores sanitarios, alcaldes y concejales de diecisiete municipios de la Zona Básica de Salud de Roa han decidido iniciar una campaña de acciones conjunta para tratar de que sus reivindicaciones sanitarias tengan eco y sean efectivas. Y es que tras el concurso de traslados la falta de médicos se ha agravado y ha comenzado a afectar a municipios que hasta ahora no habían tenido carencia de facultativos. La incertidumbre sobre quien será el siguiente afectado y si las carencias se mantendrán en el tiempo ha provocado que la conciencia del problema se haya generalizado. Lourdes Núñez es concejala de Sotillo de la Ribera. “Nos va afectando a todos poco a poco, porque los médicos del centro de salud de Roa tienen que cubrir las guardias de los que se nos van yendo. Y cada vez van a faltar más, así que mientras no se cubra el cupo del centro de salud los pueblos afectados vamos a ir de mal en peor” asegura. “Antes esto no nos afectaba a todos y aunque veías que le pasaba a otro no nos dábamos cuenta. Ahora somos conscientes de que es un problema de todos.”

Los primeros pasos para actuar conjuntamente se han dado este domingo en la reunión celebrada en Sotillo de la Ribera donde alcaldes y concejales de todos los colores políticos, tanto PP, PSOE, Ciudadanos como agrupaciones independientes, han coincidido en que solo de forma conjunta podrán ser capaces de llamar la atención de la administración sanitaria. Por ello las primeras acciones irán encaminadas a movilizar a sus respectivas poblaciones. Lo más inmediato es apoyar la concentración que se celebrará en Roa esta semana como cada primer martes de mes. Pero en el horizonte está la organización de una manifestación que esté centrada en las reivindicaciones concretas de toda la zona de salud y que ya tiene día y lugar: será el 29 de marzo, domingo, en Roa y en ella se quieren detallar las mejoras que exigen los pueblos de esta zona para remediar las carencias que detectan en el día a día de la atención sanitaria.

Más profesionales y mejor dotación

Por lo que se refiere al personal sanitario reclaman una plantilla de 14 médicos para atender a las 28 localidades que componen la zona de salud, puesto que ahora solo hay ocho de los diez que deberían tener por plantilla orgánica y tampoco tienen asignados los tres o cuatro médicos de área que se encargaban de las guardias o sustituciones hasta hace unos años. No cuentan con enfermera matrona mientras que la asistencia pediátrica se presta unas horas a la semana, por lo que reclaman que ambas profesionales tengan consulta de lunes a viernes. Solicitan también que los niños y niñas de los pueblos puedan ser atendidos por el pediatra hasta los 14 años, como en el caso de los centros rurales, dado que ahora a pasan a las consultas del médico de familia cuando cumplen seis años. Por lo que se refiere a las instalaciones reclaman una reforma del edificio del centro de salud de Roa y en cuanto a la dotación consideran necesaria la presencia de la ambulancia las 24 horas y no solo durante el día como ahora, así como un mínimo de dos desfibriladores en el centro, que se queda sin el único que hay cuando los profesionales se lo llevan a las salidas domiciliarias.

Todas estas reivindicaciones se recogen en un escrito que los alcaldes se han comprometido a repartir entre la población para que vecinos y vecinas los envíen de forma individualizada a la Consejería de Salud.

Los ediles asistentes han quedado emplazados a una nueva reunión dentro de quince días. Durante este tiempo tratarán de contactar con diputados provinciales y procuradores en Cortes de la comarca para que acudan a la misma o al menos sean conscientes de sus peticiones. También animarán a los alcaldes de los municipios que no han asistido hoy a la reunión para que se sumen a estas iniciativas: de los 28 convocados han asistido representantes de 17 localidades: Sotillo de la Ribera, Pinillos de Esgueva, Pedrosa, Quintanamanvirgo, Boada, Haza, Guzmán, Anguix, Valdezate, Berlangas de Roa, San Martín de Rubiales, Mambrilla de Castrejón, Fuentelisendo, Terradillos de Esgueva, Nava de Roa, Olmedillo y Tórtoles de Esgueva. Especialmente han echado en falta la presencia de algún representante de la corporación raudense, conscientes de que el alcalde no ha podido asistir por razones personales. Aún así esperan que el ayuntamiento de la localidad más grande de esta zona de salud también acaba sumándose a las reivindicación conjunta.

A medio plazo estos alcaldes tratarán de ser recibidos por la Gerencia de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad, así como por el presidente de la Diputación Provincial.