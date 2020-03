Gorrotxategi: "No me esperaba la dimisión de Lander Martínez y me apena"

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que la dimisión de Lander Martínez "fue una sorpresa", que no se lo esperaba y que le "hubiese gustado seguir colaborando con su equipo".

"Me apena, pero espero que con el tiempo las cosas se vayan relajando e incorporar a Lander y a su equipo al proyecto colectivo que es Podemos Euskadi", ha señalado este domingo en la Cadena Ser, en una entrevista en Hora 14. Asimismo, reconoce que la mayor parte de los candidatos que conformaban la lista del sector de Lander Martínez le han trasladado su deseo de no seguir en listas.

Gorrotxategi sigue apostando por tender puentes y ha insistido en que su apuesta es que, si las tres candidatas de izquierdas superan en votos y escaños a los dos candidatos de derechas, llamar a Idoia Mendia y Maddalen Iriarte para proponerles un gobierno de cambio en Euskadi.

"Yo me voy a dejar la piel por que eso sea posible. Mejor a corto plazo y si no a medio plazo. ¿Que es difícil? Por supuesto, pero me voy a empeñar en ello", ha recalcado.

Por otro lado, ha opinado que "parece ser" que las bases de Podemos en Euskadi no se ha entendido "demasiado bien" el apoyo a los presupuestos de la ejecutiva vasca de Lander Martínez.

Cree que lo ocurrido con el PNV, "la decisión esa de la tomadura de pelo al pacto", ha podido influir en la militancia a la hora de votar.

Gorrotxategi ha precisado que si no es posible gobernar y han de ir a la oposición, "será de forma frontal cuando haga falta, pero desde luego intentando siempre sacar el beneficio para la sociedad en general".



"Tenemos la posibilidad de empujar al PNV a sacar las cosas desde la perspectiva de la justicia social", ha concluido.