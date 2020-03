"El vinilo ha vuelto para vengarse del CD"

Si al entrar a un sitio suena I Need My Girl de The National y un fundido de volumen lo encadena con Keep Your Head Up de Ben Howard, todo son buenas señales. Este domingo, el Hotel NH Califa de Córdoba acogía una nueva edición de la Feria del Disco. Se trata de una iniciativa emprendida por varios autónomos, principalmente de Sevilla y Cádiz, que recorren Ándalucía con más música de la que una vida puede escuchar.

Uno de ellos es Óscar Tello, que desde el principio advierte que "esta no puede ser su dedicación exclusiva", pero es la pasión lo que mueve a este grupo de pequeños empresarios a seguir apostando por este proyecto 15 años después de la primera edición en nuestra ciudad. Es la misma pasión que mueve a melómanos como Ángel Ventura: "Es genial que la gente siga comprando discos, pagando por la música, escuchando tema a tema y en el orden que ha pensado el creador; es decir, escuchando un disco como tiene que hacerse", relata.

Ángel acaba de imbuirse en el 'mundo vinilo' gracias a un regalo de navidad. Es, según los organizadores de la feria, el gran fetiche de los últimos tiempos, "ya no solo para coleccionistas sino también para el usuario medio". Óscar Tello sentencia que "en los noventa el vinilo empezó a desaparecer, lo dieron por muerto y ahora ha vuelto para vengarse del CD que no deja de bajar en nivel de ventas".

Un vinilo de Nick Drake sobresale de una caja en la feria del disco de Córdoba / Cadena SER

En este sentido, apunta que "todos los artistas están apuestando por este formato", hasta el punto de encontrar "cosas impensables hace años como que David Bisbal edite un vinilo". No hemos encontrado el disco de Bisbal, aunque en honor a la verdad, tampoco lo hemos buscado. Sí hemos encontrado cajas de lo más eclécticas: desde pop-rock clásico, hasta death-metal o punk, pasando por música tradicional de la tierra patria o grandes colecciones de artistas nacionales e internacionales.

En esta edición de la feria, asegura Tello, "la gente ha venido buscando, principalmente, rock de los 60 y los 70, aunque hay de todo". Trabajan pidiendo discos a las compañías, se nutren del trueque y del mercado de segunda mano y ofrecen atención personalizada hasta que el visitante encuentre lo que busque. Precisamente, uno de los clientes interrumpe nuestra conversación excitado: "¡Llevaba años buscando este disco", exclama orgulloso con una jewell box en la mano. "Había venido expresamente para ver si lo encontraba", continúa el espontáneo, que no será lo único que se lleve: antes de consumir la alegría de su hallazgo, pregunta por si estuviera disponible El Final del Viaje de Hilario Camacho (DRO, 2011).

Normalmente, la feria del disco pasa por Córdoba dos veces al año; y hasta la próxima, los organizadores nos dejan la tarea de escuchar la discografía completa de Dawes y el Little Neon Limelight de Houndmouth (Roughtrade, 2015).