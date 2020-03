El Elda Prestigio no pudo con el líder (22-33)

Aunque mejoró su imagen y lo puso todo para no desentonar ante su público, el Elda Prestigiose vio superado, como se preveía, por el intratable líder del Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino, el Bm. Morvedre de Montse Puche que conforme ha ido avanzando el choque ha ido incrementando su ventaja en el electrónico después de irse al descanso con 11-16 a su favor y acabar ganando por once goles (22-33) ante un Elda Prestigio que, por si fuera poco, ha encarado el encuentro con once jugadoras: dos porteras y nueve jugadoras de campo.

El Elda Prestigio visitará el próximo sábado (18.00 h) el pabellón del colegio San Agustín de Alciante para medirse al Agustinos Alicante que esta semana ha perdido (25-17) en la pista del Handbol Amposta (LAGRAMA) que le devuelve al último lugar de la tabla clasificatoria.

Bm. Fem. Elda Prestigio: Nerea González (1) y María Vicente (porteras). Victoria Arroniz (2), Isabel Padilla, Andrea Sáez (2), Zaira Pérez (1), Alba Manzano (4), Miriam Requena (4), Candela Bazán (6), Alba García y Alicia Requena (2).

Bm. Morvedre: Bea San Isidro (3), Carmen Toscano (1), Lorena Zarco (2), Sara del Río (3), Esther Lacueva (6), Lorena Montilla (2), Carmen Ocariz (5), Alejandra Scarrone (2), María Gil, Andrea González, Helena Martín (9) y María Amparo Aguas.

Árbitros: Nicolás Ramón López Rodríguez y Francisco Amat Camacho (Andalucía). Dos sanciones disciplinarias locales y una para las visitantes.

Parciales: (1-4)(4-7)(5-8)(7-11)(8-14)(11-16)-(11-17)(13-22)(15-24)(17-27)(19-30)(22-33).

Pabellón: “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”.

Incidencias: 22ª jornada de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino.