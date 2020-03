El Arcos CF no puede con un Ceuta muy eficaz (5-1)

AD CEUTA 5 - ARCOS CF 1

Nada pudo hacer el Arcos CF ante un Ceuta que llegaba al partido con un firme propósito, ganar y olvidar de camino su derrota el viernes ante el Betis Deportivo. El equipo de Alberto Vázquez comparecía en el Alfonso Murube con la intención de dar la sorpresa y alejarse de la zona de peligro.

Muy pronto se vio que el equipo caballa había aprendido de sus errores en Sevilla y tuvo claro que la victoria había que lograrla desde la posesión de la pelota. Pliego y Víctor González fueron los primeros en probar al guardameta del equipo visitante, aunque no estuvieron acertados en el remate. Benji tuvo una oportunidad muy clara en el minuto 12 con una volea a la que respondió bien Barroso.

A los 20 minutos y tras mucho insistir llegaría el primer gol del encuentro. David Castro aprovechaba un rechace a la salida de un córner para perforar la portería visitante. Con ese resultado se llegaría al final de la primera mitad.

En la reanudación el Arcos CF trató de dar un paso adelante aprovechando que, a pesar de las ocasiones que se iban limbo por parte de los caballas, el partido seguía abierto. Pero con el paso de los minutos el Ceuta iba a afinar su puntería, convirtiéndose entonces en un equipo letal en el área contraria. i

En el minuto 60, Camps remataba dentro de la chica para marcar el segundo y dejar el encuentro ya casi sentenciado. Cristo, que había entrado en el minuto 66, marcaría el tercero. Luego de penalti, tras derribo del delantero ceutí, David Castro no perdonaba desde los once metros. Ya hacía tiempo que no había partido. El Arcos aprovechó recortaría distancias en el minuto 81, en el primer remate a puerta, por mediación de Rafa. En el tramo final, David Camps consiguió marcar el cinco a uno, de cabeza tras un rechace del portero.

FICHA TÉCNICA:

AD CEUTA FC (5): Romero, Pozo, David Castro (Espinar, 77'), Víctor González (c) (Nané, 80'), David Camps, Carracedo, Julio, Pliego, Polaco (Cristo, 66'), Benji y Chakir.

ARCOS CF (1): Barroso, Alberto Fernández, José Antonio, Rosales, Durán, Alvarado (Joaqui, 84'), Javi (Luis, 73'), Rafa, Maqui (c), Quintana y Ángel.

ÁRBITRO: Alberto Pérez Candela (Huelva), asistido por María de la Cinta Ortiz Gómez y Alejandro Martín Mora. Amarilla en el Arcos a Rosales y Barroso.

GOLES: 1-0 (20') David Castro; 2-0 (59') Camps; 3-0 (72') Cristo; 4-0 (75') David Castro (penalti); 4-1 (81') Rafa; 5-1 (88') Camps.

INCIDENCIAS: Partido de la 28ª jornada de liga en el Grupo 10 de la Tercera División disputado en el 'Alfonso Murube'.