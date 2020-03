Mercedes de Córdoba exhibe ‘Ser. Ni conmigo ni si mí’, una obra de superación y liberación

La bailaora Mercedes de Córdoba llega al Festival de Jerez con su espectáculo ‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’, una obra personal que surge de la necesidad de la artista de “desprenderme de los miedos y exponerme tal cual soy” y que se podrá ver este lunes día 2 de marzo en el Teatro Villamarta, escenario principal de la muestra. La jornada contará, además, con el cante sin amplificación acústica de la sanluqueña María Vargas en el Palacio de Villavicencio y el baile de Hiniesta Cortés en Sala Paúl, que estrenará su nueva propuesta –‘Mi sentir’-, dentro del ciclo ‘Con Nombre Propio’

Con la dirección del bailaor y coreógrafo Ángel Rojas y el guitarrista Juan Campallo en la composición musical, Mercedes de Córdoba afronta en esta propuesta su particular forma de ver y sentir este arte, partiendo desde el fundamento más tradicional, pero explorando también nuevos terrenos creativos en los que se reconoce.

De esta forma, el espectáculo plasma en cinco escenas que recorren palos como el taranto, los caracoles, la soleá por bulerías, la granaína, los pregones, la zambra y la soleá, los diferentes estados por los que viaja la protagonista a través de sus propios recuerdos, conflictos, miedos y esperanzas. Siempre con el apoyo y la inspiración del cante de Enrique El Extremeño, Antonio Núñez El Pulga y Jesús Corbacho, el toque de Campallo, la percusión de Paco Vega.

En este sentido, en ‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’, la artista se atreve a “luchar con lo que soy, con lo que seré, con lo que sería y con lo que debería haber sido”, en un proceso de aceptación, reconciliación y liberación “en el que me he dado la oportunidad de conocerme, odiarme, pelearme, querer escapar de mí y, sobre todo, de aceptarme como soy”.

Por tanto, la obra, cuyo preestreno se llevó a cabo en abril del pasado año en el Teatro Góngora de Córdoba con excelente respuesta de crítica y público, supone un importante salto en la carrera de la artista, marcando un punto de inflexión “en el que no hay vuelta atrás”. De hecho, después de una dilatada trayectoria como bailaora principal de compañías tan relevantes como la de Eva Yerbabuena -de quien se le considera discípula-, la Andaluza de Danza o la de Javier Latorre, entre otras, y tras hacerse con el Premio Nacional de Córdoba, la cordobesa se siente por fin preparada para mostrar aquí su carácter artístico y su personalidad.

Entre la persona y la artista

“Antes sentía que Mercedes Ruiz y Mercedes de Córdoba iban cada una por su lado porque no se entendían, no se complementaban y no se respetaban. La Ruiz estaba un poco en contra de la de Córdoba, porque le gusta el arte, pero no muchas de las cosas que le rodean. Ahora, con este espectáculo, he logrado que se escuchen y se den su espacio”, explica la propia de Córdoba.

‘Ser. Ni conmigo ni sin mí’ se presenta como la superación de una lucha interior de la que Mercedes de Córdoba sale victoriosa, descargando de la mochila todos los miedos e inseguridades que afectan a una artista. “Ya no me guardo nada por miedo a exponerme, disfruto de entregar lo que soy y lo que tengo, para que todo el mundo pueda conocer mi baile”, sostiene.

Además de en este montaje, Mercedes de Córdoba ha estado presente en el Festival de Jerez en su faceta de directora, algo que muestra sin duda el buen momento profesional en el que se encuentra la bailaora, una de las más completas y con más proyección de su generación. En concreto, en el espectáculo ‘Cámara abierta’, de Paula Comitre, que dirige junto a David Coria y se estrenó el lunes 24 de febrero en la Sala Paúl a las 19 horas dentro del Ciclo ‘Savia Nueva y Universal’. Igualmente, dirige la propuesta de Fernando Jiménez, Premio Desplante en el Festival de La Unión, que lleva por título ‘Conmigo...’y que cuenta con Eva Yerbabuena en la coreografía del paso a dos y con la colaboración especial de Ángel Fariña.

Previamente, Hiniesta Cortés desplegará su baile en ‘Mi sentir’, su nuevo espectáculo que se estrenará en Sala Paúl, dentro del ciclo ‘Con Nombre Propio’. Una propuesta que está llena de los lugares y artistas que reflejan una misma estética y una forma de vivir el flamenco.

En ‘Mi sentir’ contará con el poderoso cante de Miguel El Londro, David El Galli y Miguel Lavi. Un trío cantaor para la guitarra de Rafael Rodríguez. Hiniesta Cortés bailará por tangos de Triana, guajira, tarantos y soleá, alegrías y cantiñas y, finalmente, por bulerías.

Una hora antes de Hiniesta Cortés, a las 18 horas, llegará el turno del cante de María Vargas en el Palacio Villavicencio, dentro del ciclo ‘Los conciertos de Palacio’. La sanluqueña, a quien le han concedido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2019, tendrá a su lado la guitarra de Miguel Salado y las palmas de Miguel El Palmero y Luis de Rebeco en un concierto que, como es habitual en este escenario, no cuenta con amplificación acústica.