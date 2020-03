El PP aparca sus diferencias en el arranque de la precampaña

Todos han mostrado buena sintonía a su llegada al acto de precampaña celebrado en el Pabellón de Os Remedios. Era Jose Manuel Baltar el primero en saludar a Mariano Rajoy con un abrazo. El líder nacional, Pablo Casado, llegaba acompañado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y saludaba a Rajoy con un apretón de manos. Núñez Feijoo ha sido el último en llegar; y mantenía en los saludos un tono cordial antes de posar los cuatro para la foto oficial, con el Puente Romano de fondo.

Ya durante el acto, Baltar era el primero en tomar la palabra para referirse al presidente de la Xunta como “san Feijoo”, y a Pablo Casado como “presidente”, aunque la mayor ovación se la ha llevado Mariano Rajoy. El presidente provincial, asimismo, ha tenido buenas palabras para la cabeza de lista en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, y a todos los alcaldes y concelleiros, de quienes afirma que ponen en práctica la política real.

Durante su discurso a la militancia, Feijoo afirmaba sentirse más preparado; antes de repasar los principales hitos de sus once años al frente de la administración autonómica. Arropado por Rajoy y Pablo Casado, Feijoo ha dibujado un panorama en el que Galicia habría avanzado en todos los frentes, y destacaba su aspiración de lograr la mejor sanidad de España. El candidato a la Xunta también ha tenido palabras para Ourense, provincia a la que afirma tener muy presente a la hora de gestionar.

Era Mariano Rajoy el primero en referirse a posibles acuerdos con otras formaciones. Para el expresidente, el centro derecha puede y debe gobernar solo, porque a su juicio, no es bueno que los extremistas estén en los gobiernos o presionándolos. Desde su perspectiva, no le conviene a Galicia, y no le conviene a España tener gobiernos tripartitos o cuatripartitos, y considera a Feijoo el mejor candidato posible, en unas elecciones en las que el líder es muy importante.

Una consideración que ha compartido el líder nacional del PP, Pablo Casado, quien cree que los comicios en Galicia tendrán sus consecuencias en el resto de España, y llamaba a los votantes conservadores a concentrar el voto en Núñez Feijoo. Para Casado, no sería bueno que en Galicia se viviese un cambio de ejecutivo, ahora que se está creando empleo en la comunidad autónoma.