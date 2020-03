Antonio Perea y Eduardo Esteban, ganadores de la IX Carrera Murallas de Cuéllar en 10 y 5 kilómetros

La lluvia y el viento acompañaron ligeramente en la IX Carrera Murallas de Cuéllar que contó con unos 650 participantes en todas las categorías tanto de adultos como de menores. Antonio Perea del Club Udat Talavera, pero llegado de Arenas de San Pedro ha resultado el ganador de la prueba de 10 kilómetros con un tiempo de 33 minutos 35 segundos. Perea era la primera vez que participaba en esta carrera y ha valorado el recorrido positivamente “me gustan las cuestas y me lo he pasado bien recorriendo la zona más bonita del pueblo; el tiempo no importaba mucho, lo que importaba era el puesto y hemos ido en grupo”. Ha acudido a la carrera en familia, ya que sus hijos han participado en las categorías de menores y han aprovechado a pasar el fin de semana en la localidad haciendo turismo.

El segundo puesto ha sido para Mohamed Aloumat, Club Venta Magullo de Segovia con un tiempo de 33 minutos y 44 segundos y el soriano Miguel Ángel Castaño del Bathco Running Team ha conseguido un tiempo de 33 minutos 59 segundos. En categoría femenina la ganadora de 10 kilómetros ha sido Elena González de Vitoria con un tiempo de 44 minutos 26 segundos. González ha completado los 10 kilómetros prácticamente corriendo en solitario y era la primera vez que acudía a la prueba cuellarana. “Me ha gustado el recorrido pero había mucho viento y las cuestas arriba son duras”, apuntaba. La segunda en cruzar la línea de meta ha sido la cuellarana Marí Carmen Riesgo con 46 minutos y 44 segundos y la tercera Sole Robles de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con 47 minutos 26 segundos.

Corredores de la IX Carrera Murallas de Cuéllar a su paso por la Plaza de los Coches / Radio Cuéllar

En la categoría de cinco kilómetros masculina la victoria ha sido para Eduardo Esteban de Mata de Cuéllar con un tiempo de 16 minutos y 13 segundos. Todo un conocedor de la prueba ha realizado el recorrido a resguardo de Hugo Tardón del Club Racing Valladolid y natural de Arévalo, otro habitual de la carrera, pero en la recta final al sprint Esteban cruzó la línea de meta en primera posición mientras que Tardón lo hizo cinco segundos más tarde. El tercero en el pódium fue Alejando Martin de Boceguillas con un tiempo de 17 minutos y 56 segundos. En categoría femenina la primera en cruzar la meta ha sido Adriana Aguado de Madrid con un tiempo de 22 minutos 36 segundos. El segundo puesto ha sido para Jessica Sanz Aguado y en la tercera la cuellarana Cecilia González con 24 minutos 53 segundos y 54 segundos respectivamente.

Los primeros locales en la categoría de cinco kilómetros han sido Mario Tejero, Lujas Tejo y Oscar Gómez. En féminas las tres primeras han resultado Cecilia González, Nerea Arranz y Raquel Acebes. Mientras que en la categoría de 10 kilómetros los mejores cuellaranos han sido Guillermo Riesgo, Ricardo Sanz y Raúl Salamanca. En féminas las ganadoras han sido Mari Carmen Riesgo, María Ángeles Arranz y Elena Vega. Posteriormente se han celebrado las categorías de menores con una gran participación de niños y padres que les acompañaban. No han faltado los espacios de avituallamiento a lo largo del recorrido y en la llegada a meta en los Paseos de San Francisco con bebidas y frutas y la música de dulzaina ha acompañado a los corredores durante algunos puntos del recorrido que este año ha variado para la categoría de cinco kilómetros que en esta edición no ha subido hasta el castillo de la villa.