El 8M se prolonga todo el mes de marzo

Vigo celebrá el Días de la mujer con un concierto, una ruta y la proyección de varias películas durante el mes de marzo dentro de la programación del Ayuntamiento, pero además la Diputación de Pontevedra realizará en la ciudad una amplia programación en su sede olívica durante todo el mes. Por ejemplo con "Ramonas on Tour" que se se desarrollará el 15 de marzo en Vigo y el 22 de marzo en Pontevedra pero que "extenderemos por toda la provincia a lo largo del año. Se trata de una actividad potentísima, musical, didáctica y social con el fin de sensibilizar y poner en valor el protagonismo de la mujer en el avance de las sociedades", aseguró Carmela Silva durante la presentación de los actos. En concreto, la presidenta aseguró que se trata de una jornada de actividades durante la cual se desarrollarán dos actuaciones musicales (para el público infantil por la mañana y para el público general por la noche) a cargo de la banda de rock "Ramonas on tour", talleres infantiles, una exposición y charlas y conferencias.

Por su parte las jornadas "Muller e poder" y "As mulleres crean" tendrán lugar en la sede de la Escuela de Igualdad María Vinyals, en el castillo de Soutomaior. La primera de ellas el 3 de abril y traerá hasta Soutomaior a mujeres de ámbitos como la ciencia, tecnología, la cultura, la empresa, el deporte, medios de comunicación y política que aportarán sus experiencias. En cuanto a "As mulleres crean", tendrá lugar en mayo y se trata de una jornada en la que se ahondará en el papel de la mujer en el ámbito de la literatura, cultura y arte. Para eso la Diputación contará con la presencia de escritoras gallegas que leerán parte de sus obras, música con grupos femeninos, performance en directo y con una artista relacionada con el arte urbano que realizará un gran mural en directo.

Junto a estos tres actos, la presidenta informó que la programación con motivo del 8 de marzo se extenderá desde hoy mismo, con el cierre en Bueu de la gira de presentación del libro "Oito olladas sobre a folga feminista de 8 de marzo". Mañana a las 11.00 tanto Carmela Silva como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, darán el pistoletazo de salida a la segunda edición del encuentro de mujeres columnistas "As mulleres que opinan son perigosas". En este ámbito, la presidenta quiso hacer un reconocimiento público a las periodistas Susana Pedreira y Diana López, por "esta gran idea que el año pasado consiguió 21 millones de tuits", y a la concejala de igualdad de Pontevedra Carmen Fouces.

El 7 de marzo la programación de la Diputación de Pontevedra continuará con la inauguración en A Guarda de la exposición "Rompe. Xoga en igualdade". Por su parte "Mulleres en acción. Violencia zero" llevará hasta Barro y Vilagarcía de Arousa, los días 11 y 26 de marzo, dos acciones protagonizadas por Teresa Búa y Luz Darriba. Además el 12 de marzo se presentará en Vilagarcía el libro "María Vinyals. Un talento rebelde" y el 22 llegará a Vigo la muestra "Sorrisos transformadores".

Silva aprovechó la ocasión para recordar que este año la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el lema "Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio". Concretamente la ONU apuesta por la innovación para empoderar a las mujeres, especialmente en cuanto a los sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos y a la infraestructura sostenible, atendiendo a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Silva explicó que, "según datos de la propia ONU, si se mantienen las tendencias actuales, las actuaciones que se están desarrollando en el ámbito de la igualdad no serán suficientes para conseguir un planeta 50-50 en el 2030, por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible por conseguirlo".

La presidenta de la Diputación incidió en la importancia de romper con la brecha digital y la poca presencia de las mujeres en las carreras STEM, "donde no llegamos al 25 % de la matrícula. Me preocupa que los últimos estudios pongan de manifiesto que solamente el 15 % de las menores de 15 años quiere estudiar carreras STEM y por eso hay que trabajar mucho para visibilizar estas cuestiones, para que las chicas opten por el mundo digital, para que las mujeres no sean personas desaparecidas en el futuro". En relación a esta cuestión, Silva adelantó que estamos desarrollando conjuntamente con la Universidad de Vigo una propuesta muy potente que presentaré próximamente con el vicerrector