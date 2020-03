El Conquense se lleva el derbi ante el CD Pedroñeras con 9 minutos de inspiración

Nueve minutos de acierto le valieron al Conquense para llevarse la victoria por 3-0 ante el CD Pedroñeras en el derbi provincial. Los que fueron entre el 23 y el 32 en los que la Balompédica hizo los tres goles de la victoria en un partido que más allá de esos tres goles no tuvo mucho más.

La colocación de Manzano en la zona de ataque fue la principal novedad en el once de Ignacio Alfonso. Gerica se colocó en el interior junto con Mayordomo e Iván Rubio retrasó su posición para suplir la baja de su hermano Héctor.

En la primera parte lo único que pasaron fueron los tres goles con los que el Conquense se marchó al descanso. No es que tres goles sean poca cosa pero es no pasó nada más. No hubo ocasiones, ni hubo grandes jugadas, ni polémica. Tres goles. Un tiro de Gerica metro y medio por arriba y poco más.

Fue entre el 23 y el 32 cuando el Conquense todo lo que generaba acaba en gol. Un tiro desde la frontal de Gerica para poner el 1-0 en el 23. Un córner cabeceado por Sahuquillo que tras tocar en la rodilla de Rubén acababa en el 2-0 en el 26. Y un centro medio fallo de Gerica que Zequi en boca de gol toca para poner el 3-0 en el 32. Tres goles en 9 minutos, con lo que al Conquense le está costando meter tantos esta temporada.

Con el partido ya resuelto y con un Pedroñeras abatido, en la segunda mitad siguió sin pasar gran cosa. Un tiro de Alvaro para el Conquense y una de Kike Espinosa para el Pedroñeras que obligó a una buena parada de Isi o una de Víctor, en la que nuevamente Isi está atinado. Y poco más. Canty, que no fue titular, salió para jugar 35 minutos y poder ir recuperando sensaciones. Sólo en los últimos minutos los ajeros buscaron algún tanto con el que adornar el marcador.