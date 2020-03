Buscar agua en el Timanfaya "se ha descartado totalmente porque las prioridades de suministro no deben ir encaminadas por el cacuce de las prospecciones", ha sentenciado el Gobierno de Canarias. "Ni de buscar agua donde tampoco tenemos la certeza de que exista", ha dicho Víctor Navarro, director general de planificación territorial, transición ecológica y aguas del Gobierno de Canarias en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. "Vamos por la línea de buscar el recurso en el mar, por la línea de las desaladoras, no hemos valorado más allá de todo esto en cuanto a ver qué posibilidades hay, si existe o no ese recurso", ha afirmado el Director General. Navarro va más allá y cuestiona la búsqueda por motivos medioambientales, "en una zona con un valor medioambiental tan importante como es el Timanfaya, caminamos sobre seguro y no sobre la especulación de si puede haber o no ese recurso, con los costes que ello supondría económicos pero fundamentalmente medioambientales", añade.

"Este hombre está hablando sin conocimiento de causa, no tiene ni la menor idea de lo que estamos haciendo", afirma Carlos Soler

El ingeniero Carlos Soler ha sido Jefe de Planificación, Estudios e Hidrología en Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias durante décadas. Su labor de vio ampliamente reconocida tras descubrir la Fuente Santa, en La Palma, considerada la mejor agua mineromedicinal de Europa. Estas aguas, ocultas bajo la lava, fueron codiciadas durante siglos por decenas de investigadores de todo el mundo. Además, Soler desarrolla desde hace años un estudio para determinar si efectivamente existe un gran acuífero en Timanfaya. "Nosotros hemos determinado ya la cantidad de agua que existe, nos falta conocer la calidad de la misma", explica Soler. El Cabildo de Lanzarote ha financiado durante años la investigación. "El Cabildo financió el anterior durante dos años a cuentagotas, y durante esos dos años nadie ha hecho ningún destrozo", responde Soler.

"El Cabildo de Lanzarote acaba de poner en marcha otra vez la investigación, aquí parece que cada uno va a su aire", explica el investigador

"Este hombre está hablando sin saber ni lo que se ha hecho ni lo que se prentende hacer", explica Carlos. "El Cabildo ha vuelto a poner en marcha la investigación", añade. Según Soler, el jueves pasado se produjo una reunión con el Cabildo para planificar el trabajo para los próximos meses, "vamos a hacer los perfiles de geofísica dentro del malpaís, esos perfiles se obtienen tendiendo unos hilos en la cuneta de las carretera, eso se puso en marcha el jueves pasado", añade Soler, que señala la contradicción entre el Cabildo de Lanzarote, que apoya la investigación, y el Gobierno de Canarias que afirma descartarla por su daño medioambiental y su coste económico, "me asombra que alguien sentencie sin conocimiento de causa ninguno", dice Soler sobre el Gobierno.

"Cada litro de agua desalada que obtenemos produce otro litro de salmuera que arrasa las costas, afirma Carlos Soler

Lanzarote depende totalmente del agua desalada. "El agua desalada no es un recurso, me asombra que la Consejería de Transición Ecológica pueda decir eso. El agua desalada se obtiene consumiendo electricidad, si se consume electricidad se quema petróleo, eso nunca es un recurso. Es agua que se está sacando a base de consumir reservas de petróleo y de contaminar. La desalación contamina doblemente: Consumiendo petróleo y produciendo un vertido de salmuera", cuestiona Carlos Soler. El experto asegura que cada litro de agua desalada que se obtiene, produce otro litro de salmuera que arrasa las costas.