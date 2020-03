El conmovedor discurso de un niño Asperger que quiere ser rey para cambiar el mundo

Ares tiene nueve años y Síndrome de Asperger. Vive en la Caleta de Famara, en Lanzarote. Lleva el pelo muy largo porque prefiere no pasar el trance de ir a la peluquería. "Me duele cuando me dicen que mi hijo es un mimoso, no es un mimoso, es diferente", explica María José Hernández, su madre. Algo parecido le ocurre cuando ve un globo, o cuando escucha un petardo. Es sensible al ruido, una de las características del Arperger, "nosotros escuchamos vente veces más que tú", explica Ares. De hecho, vive con unos cascos de obra puestos cuando hay algún ruido cerca. Cada dos o tres años se corta el pelo solo si es para donarlo a niños con cáncer, "para que se hagan una peluca", explica Ares en Hoy por Hoy Lanzarote. "Me lo corto únicamente para donarlo, para ayudar a aquellas personas que lo necesitan y concienciar a aquellas personas que no se fijan en esto", añade. Le gusta la música clásica y toca el piano desde hace dos años. "Me encanta la música clásica, me relaja, mi favorito es Bethoven", cuenta Ares.

"Cuando suena un petardo me dan ganas de aislame, me escondo en un lugar cerrado y luego tardo un rato en recuperarme", relata Ares. "Cuando veo un globo empiezo a correr porque tengo miedo, me entran nervios pensando que alguien lo va a explotar". Ares cuenta que en los cumpleaños de algunos compañeros hacen explotar globos y petardos cerca de él para asustarle, "puede ser que esas personas sean malas y lo hagan a propósito", lamenta Ares. "Hay gente a la que le gusta hacer ruido para celebrar algo, yo lo entiendo, pero quiero que entiendan que hay personas que no pueden tolerar eso", pide Ares. Sin embargo, es fan de los Diabletes, un número del carnaval tradicional de Teguise muy ruidoso, "una cualidad del Asperger es que si te apasiona algo, si hace ruido, no te molesta, puedo estar en un carnaval disfrutando", explica Ares.

"Me gustaría ser alcalde o rey para concienciar a la gente y que se llene el mundo de personas buenas", dice Ares a sus nueve años

"Me gustaría concienciar a la gente para que el mundo se llene de personas buenas", explica Ares, "llegué a sufrir acoso, el típico grupo de abusones del colegio", recuerda. A sus nueve años tiene claro que quiere hacer carrera política para luchar contra injusticias como esa. Su partido favorito es Unidas Podemos y es fan de Manuela Carmena. "Quiero ser alcalde o rey, con eso me basta", explica. De hecho, Ares se reuinó con el alcalde de Teguise para pedirle que hiciera cumplir la normativa que regula el uso de pirotécnica en el municipio. Un globo que estalla, un petardo en la calle, un pitido, o la música alta, entre otros tantos ruidos cotidianos, supone para Ares el peor de los ratos. Así se lo transmitió con una madurez sorprendente a Oswaldo Betancort, que se comprometió a trabajar en una nueva normativa que garantice la salud y el bienestar de los niños como Ares, de las personas mayores y también de los animales.