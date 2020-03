Manita del Don Benito hacia la permanencia

Importante victoria del Don Benito que no solo suma tres puntos vitales si no que gana el gol-average al ganarles en el partido de ida. Es lo positivo de una tarde de inspiración para los locales que saben que lo que queda de temporada no se puede escapar ningún punto de “Vicente Sanz” que hoy ha sabido responder con unas 2.000 almas disfrutando del juego y de los goles.

El técnico Juan García, ha planteado un partido para creer en las posibilidades de su equipo y así ha sido, han jugado, han llegado bien por fuera y han tenido remate. Lo peor la expulsión de Gonzalo, por doble cartulina, que dejaba a los equipos igualados ya que el Villarrubia se había quedado con un hombre menos en la primera parte por roja directa de Piojo, una cuestión que cambió para los visitantes el rumbo del juego.

El partido comenzó con un Don Benito enchufado y que vio como se le anuló un gol en el minuto 19. En el 31, llegó el Gol de Sillero, que recibe en una Jugada por banda un pase a placer y la empuja para subir el primero. 1-0.

Tras una ocasión de Dani López, llega el segundo gol rojiblanco por mediación de Abraham Pozo en un mano a mano con el portero. Fue el 2-0 y descanso.

La segunda parte muy práctica para el Don Benito que vio cómo llegó el tercer tanto obra de Dani López, dentro del área que marco a placer el 3-0. Poco después llegó en el minuto 63 la expulsión del Capitán Gonzalo.

El Don Benito siguió a lo suyo y en el minuto 74 Abraham Pozo, no se lo pensó y chutó el balón que le llegó de un centro y terminó metiéndole en la portería de Samu Diarrá, poniendo el 4-0 en el marcador y el delirio en las gradas.

A diez minutos del final Mario Gómez, consigue coger un rechace y a la media vuelta fusila al portero poniendo el quinto y último de la tarde.

Terminada la jornada y el Don Benito tiene 32 puntos fuera del descenso y pensando en el Real Murcia, próximo rival que está a tres puntos por encima.