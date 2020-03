Zona Centro denuncia el vandalismo continuado

La Zona Centro vuelve a demandar al Ayuntamiento que actúe para evitar el vandalismo continuado que sufre los fines de semana. La Asociación de Vecinos mantuvo recientemente una reunión con técnicos y responsables municipales para abordar algunas de las cuestiones que más le afectan. Esa lista de prioridades está encabezada por los actos de gamberrismo llevados a cabo en su mayor parte por adolescentes, que no respetan ningún elemento del mobiliario urbano, provocando daños también en otros bienes públicos o privados. “No sé si no se puede hacer nada porque son chavales, pero tiran los fines de semana sobre todo contenedores, hacen pintadas, incluso hasta en la iglesia de San Juan, siguen haciendo botellones, rompen portales, pero estamos hablando de las once de la noche, y todo eso crea una falta de seguridad. porque vemos que no se está solucionando nada, que se sigue haciendo y no pasa nada; rompen las papeleras, tiran los bancos y mesas a los ríos y en el parque de la isla no queda una farola”, explica Eulalia Saugar.

Aunque actuar de raíz contra el vandalismo es una cuestión de educación a largo plazo, como medida más inmediata no queda otra que ampliar la vigilancia policial, lo que desde la asociación de vecinos reconocen que es muy complicado, dada la escasez de plantilla que sufre actualmente la Policía Local. Lo cierto es que mientras tanto, un fin de semana sí y otro también, las pintadas, los destrozos y las quemas de contenedores es algo habitual. Los vecinos habilitaron un grupo de wasapp en el que disponen de fotos y vídeos que guardan como testimonio de algunos de estos episodios. “Se han colgado allí vídeos y fotos de botellones, contenedores ardiendo, la semana pasada se grabó a alguien que va por ahí encapuchado e intenta quemar un contenedor y no es que eche una cerilla, sino que lo planifica: lleva unos cartones, primero los coloca, prende fuego y echa a correr y es fundamental la vigilancia policial, es lo que hemos dicho en más de una ocasión, pero el problema que tenemos aquí en Aranda es que no tenemos ni policía ni ley, parece, y la poca policía que hay no da de sí”, comenta Jesús Martín.

Otra de las preocupaciones de este colectivo vecinal es el retraso de la remodelación integral de los Jardines de Don Diego, que se proyectó hace ya varios mandatos y que no parece cobrar forma. Desde la asociación piden al Ayuntamiento que esta actuación no deje de ser prioritaria y que haga a los ciudadanos de esta zona partícipe de los planes que disponga antes de llevarlos a la práctica.