La Arandina anuncia este lunes la renovación de Álex Izquierdo

Álex Izquierdo seguirá siendo entrenador de la Arandina la próxima temporada. El club ha convocado para esta tarde una rueda de prensa en la que anunciará un acuerdo con el técnico arandino para que siga vinculado al club un año más.

Su llegada al primer equipo se produjo tras el cese de Jordi Fabregat al que no acompañaron los resultados en el arranque de LIga. El club confió entonces en un hombre de la casa porque conocía mejor que nadie a la actual plantilla, quería evitar experimentos y Álex aceptó. Primero terapia de choque para hacer más competitivo al conjunto ribereño, al que blindó en la parte de atrás para convertirlo en uno de los equipos menos goleados del campeonato.

Sin tiempo para poder imponer su propio libro de estilo, Álex no tardó en demostrar que sabía dónde intervenir para reconducir una trayectoria hasta entonces decepcionante. Desde un discurso de no encajar gol para aspirar al triunfo, la Arandina empezó a sumar puntos, se movió con más luces que sombras y ha sido este fin de semana cuando, doblegando al Salamanca B, se ha metido en los puestos de fase de ascenso.

Con independencia de que hay un proceso electoral obligado este año, Álex tiene el reconocimiento unánime de un magnífico trabajo que puede conducir a la Arandina a jugar el play off de ascenso. Quizá no es una medida habitual en una Junta directiva que debe asumir que no puede hipotecar el futuro del club cuando aún se desconoce quiénes van a gestionalo en el ciclo próximo de cuatro años pero la figura del actual entrenador sí genera, probablemente sea en lo único, consenso.